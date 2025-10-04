Paco Jémez: «A nuestros rivales no les cuesta hacernos gol»

Paco Jémez pasó por la rueda de prensa tras el partido ante el Nàstic y declaró que el rival «tuvo mucha eficacia», pero dijo que su equipo «lo intentó por todos los medios», que tienen que «seguir trabajando sobre la idea y limar las cosas» que les han «penalizado». «Estoy triste por el resultado, pero los números me dicen que este es el camino a seguir», manifestó Jémez, que ve a su equipo «mucho margen de mejora». «El Nàstic lo poco que ha tenido lo ha convertido» señaló el técnico celeste, que también hizo autocrítica: «A los rivales no les cuesta hacernos gol», pero se queda con que «el mejor jugador del Nàstic ha sido su portero».