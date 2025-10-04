Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paco Jémez: «A nuestros rivales no les cuesta hacernos gol»

El técnico celeste analizó la derrota ante el Nàstic en la rueda de prensa posterior al partido

UD Ibiza

Paco Jémez pasó por la rueda de prensa tras el partido ante el Nàstic y declaró que el rival «tuvo mucha eficacia», pero dijo que su equipo «lo intentó por todos los medios», que tienen que «seguir trabajando sobre la idea y limar las cosas» que les han «penalizado». «Estoy triste por el resultado, pero los números me dicen que este es el camino a seguir», manifestó Jémez, que ve a su equipo «mucho margen de mejora». «El Nàstic lo poco que ha tenido lo ha convertido» señaló el técnico celeste, que también hizo autocrítica: «A los rivales no les cuesta hacernos gol», pero se queda con que «el mejor jugador del Nàstic ha sido su portero».

