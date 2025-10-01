Nacho, jugador de la UD Ibiza: «Cuando hueles sangre en tu rival, vas a por él»

El defensa de la UD Ibiza, Nacho González, compareció en la rueda de prensa este miércoles para valorar el inicio de temporada antes de recibir el sábado (18.30 horas) al Nástic de Tarragona. El central respondió a las preguntas de Diario de Ibiza y se mostró convencido de poder revertir la situación del equipo, que llega al partido de este fin de semana con dos empates y una derrota en las tres últimas jornadas.

Estado del equipo tras la derrota ante el Atlético de Madrid B

«Perder es algo que puede pasar en el fútbol. Analizamos cómo se dio, cómo sufrimos la derrota y tratamos de corregir los errores que cometimos y de mejorar, porque siempre hay cosas que mejorar, pero afrontarla con normalidad y sabiendo que somos un equipo que está obligado a ganar siempre. Tenemos ganas de afrontar el partido que viene».

¿Cómo analizan desde dentro del vestuario la marcha de equipo?

«Es cierto que todo el mundo que mira la clasificación busca que la UD Ibiza siempre esté arriba, sabemos que somos un equipo que estamos obligados a ello y afrontamos cada domingo como tal. Pero también hay que ser realistas y ver que esta es una competición muy difícil, una liga en la que hay equipos con muy buenas plantillas y sabemos que cada partido va a ser complicado. Tenemos muchos jugadores nuevos y tenemos que corregir los errores, estudiar nuestros puntos débiles y afrontar lo que viene porque la liga es muy larga, pero somos conscientes de que tenemos que estar arriba en la clasificación».

Problemas para dejar la portería a cero

«A mí como defensa que soy no me gusta nada encajar goles. Somos un equipo que presionar alto, que propone más que la mayoría de rivales y eso conlleva unos riesgos que nosotros asumimos, porque es la identidad del equipo. Pero también es cierto que generamos muchas ocasiones y los goles a favor van a llegar».

Indiscutible para Paco Jémez

«Estoy muy contento, tengo que agradecer al míster por la confianza. Estoy con ambición y con ganas de seguir ayudando al club intentando mejorar en defensa, no encajar goles. Somos un equipo que asume muchos riesgos en defensa, tenemos que estar muy atentos y entrenar y sacrificarnos, porque para eso estamos aquí».

Metodología de trabajo de Paco Jémez

«Es una persona muy exigente y yo creo que ese el camino para conseguir los objetivos del club. Es sincero, para bien y para mal, algo que yo agradezco. Tiene muy claro a lo que quiere jugar y muere con su idea, cuenta con gran experiencia y todo el mundo al que le gusta el fútbol lo conoce, porque ha estado mucho tiempo en la élite».

Inseguridad del equipo cuando encaja gol

«En los dos últimos partidos nos ha afectado más de lo que debería, ante el Antequera nos empataron muy pronto, y este domingo su primer gol nos sentó demasiado mal. Tenemos que analizarlo, porque, a pesar de que encajemos gol, tenemos armas para revertir la situación. El fútbol son estados de ánimo, eso es una realidad, y cuando tú ves que el rival está en un estado de ánimo bajo y hueles sangre, vas a por él».

Partido ante el Nástic

«Es un rival muy duro, yo he sido jugador del Nàstic, sé lo que significa, las aspiraciones del club y tiene plantilla para estar arriba. Va a ser un partido jodido, porque es un equipo muy bueno y con mucha calidad arriba. Pero nosotros no tenemos que mirar al rival, debemos analizarlo e ir a ganar, como siempre hacemos. Tenemos ganas de jugar el partido para olvidar la derrota del domingo».

Decisión de fichar por la UD Ibiza

«No era el primer año que la UD Ibiza tenía interés en mí, para mí siempre ha sido un club al que me hubiese gustado venir porque es un club ambicioso cuyo objetivo es ascender. Hace un año me quedé a las puertas del ascenso, algo que no logramos por un minuto. Pero, entre las opciones que tuve este verano, pensé que era lo mejor con mi familia y decidimos venir aquí. Estoy muy contento y agradecido al club, y orgulloso de ser jugador de la UD Ibiza».

Opinión del VAR

«Considero que es una herramienta que puede ayudar, pero hay que mejorarla. Hay veces que se para el juego siete u ocho minutos, y eso favorece al equipo que necesite parar el partido. Hay que darle una vuelta a su uso, pero yo creo que es una herramienta que ayuda, aunque hay que conseguir que no haya tantos parones. Contra el Marbella hubo una jugada en la que puse un centro, lo fue a revisar y se le paró el monitor dos veces. Si tenemos una buena herramienta tenemos que hacer que funcione correctamente».

Mensaje para la afición

«Yo animaría a la afición, entiendo el runrún que puede haber desde fuera, pero me gustaría que este sábado viniesen al campo a apoyarnos porque van a ver un equipo en el que el esfuerzo es innegociable, sabemos que somos la UD Ibiza y que estamos obligados a estar arriba. Los quiero animar para que vengan y verán que se sienten identificados con su equipo en el campo».