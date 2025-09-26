Paco Jémez advierte de la dificultad del Atlético Madrileño y reclama constancia goleadora

La UD Ibiza afronta este domingo (20.30 horas, Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares) un nuevo reto en su prometedor arranque liguero. El conjunto celeste, colíder del Grupo 2 de Primera Federación, se mide al Atlético Madrileño en la quinta jornada del campeonato, un duelo que Paco Jémez califica como “tremendamente complicado” pese a la condición de invicto que mantienen los ibicencos.

El técnico cordobés compareció en rueda de prensa en la previa del choque y dejó clara su visión sobre el filial rojiblanco, al que describió como un adversario “muy físico, joven, con mucha energía y talento en posiciones clave”. “Este año han hecho un equipo muy a lo que quiere Fernando [Torres]. Es un conjunto difícil de doblar, con jugadores intensos en el mediocampo como Belotti y Javi [Serrano, ex del Ibiza], que aportan mucha fuerza y piernas”, analizó.

Lejos de minusvalorar a su rival, Jémez recordó que estos encuentros suponen una oportunidad para poner a prueba al bloque ibicenco. “Son partidos bonitos, en los que tu equipo tiene que obligarse y sacar recursos de todos los sitios para intentar ganar. Sé que va a ser un partido difícil para los dos, con connotaciones distintas por cómo jugamos ellos y nosotros, pero eso lo hace más atractivo”, explicó.

Posibles cambios y variantes tácticas

El entrenador reconoció que, aunque mantiene una idea de juego definida, la UD Ibiza tiene capacidad para introducir ajustes según el rival. “Somos un equipo que, a pesar de tener un sistema de inicio, lo podemos cambiar durante el partido. Incluso durante la misma jugada vamos modificando cosas. Puede que introduzcamos algún jugador distinto para dar algo diferente, sobre todo en la zona del mediocampo, donde ellos son muy potentes”, apuntó.

Eso sí, matizó que su filosofía no pasa por grandes revoluciones. “En líneas generales somos de cambiar poco. Podemos mover alguna pieza en función de lo que vemos en la semana, pero la idea se mantiene. Cada vez estamos más cerca del equipo que quiero y debemos seguir madurando sobre esa base”, señaló.

Balance del inicio liguero

Tras un mes de competición, Jémez se mostró satisfecho con la evolución del equipo, pese a algunos empates que han frenado la suma de victorias. “Si no hubiéramos hecho un buen inicio no estaríamos líderes. El otro día vimos un paso adelante en el juego y quiero que sigamos creciendo en todos los aspectos. Mejorar desde la victoria es más fácil que desde la derrota, y mientras sigamos en buena línea, estamos en un camino importante”, reflexionó.

El técnico alabó también la intensidad de sus jugadores durante la preparación semanal: “Es una auténtica pasada verlos entrenar. El esfuerzo, el sacrificio y la atención son tremendos. Eso nos convierte en buenos competidores”.

La asignatura pendiente del gol

Uno de los temas recurrentes fue la definición de cara a portería, un aspecto que, según admitió, penalizó en exceso al equipo en el último partido ante el Antequera. “Trabajamos muchísimo la definición porque sabemos que vamos a llegar muchas veces. La única manera de mejorar es dar confianza y repetir situaciones. Tenemos calidad para encontrar portería, no digo con facilidad, pero sí con constancia”, comentó.

Jémez insistió en que el gol puede llegar por dos caminos: talento o perseverancia. “Si tienes la virtud de tirar tres veces y meter dos goles, perfecto. Pero si no, debes ir a la constancia. Si necesito nueve ocasiones para marcar dos, tengo que generarlas. No podemos quedarnos a medias”, subrayó.

En este sentido, defendió el trabajo de Sofiane, delantero que aún no se ha estrenado en Liga. “Es un chico equilibrado, que sabe que el gol le llegará. Hace un trabajo espectacular y, aunque quiere marcar ya, no está nervioso. Tiene toda nuestra confianza porque sabemos que nos puede dar mucho arriba. Lo importante es seguir generando ocasiones para él y para el resto”, aseguró.

Defensa y portería a cero

Otro de los aspectos a corregir está en la retaguardia. La UD Ibiza ha encajado en todos sus partidos oficiales, algo que preocupa al técnico. “Mientras marquemos no me inquieta demasiado, pero sí es cierto que nos obliga a hacer mínimo dos goles por partido para ganar. Tenemos que obligarnos a mantener la portería a cero. En Liga no hemos recibido más de un gol por encuentro, pero debemos dar un paso adelante”, recalcó.

El entrenador detalló que han trabajado con la zaga conceptos básicos como evitar que el balón bote cerca del área. “Son detalles que se corrigen hablando y entrenando. Tenemos capacidad defensiva para no encajar siempre, aunque seamos un equipo ofensivo y de riesgo”, añadió.

Estado de la plantilla

En el capítulo médico, las noticias son positivas. Solo Fran Castillo sigue lesionado, mientras que Javi Belman arrastraba molestias en la espalda pero podrá entrenar con normalidad. El resto de la plantilla está disponible, lo que aumenta la competencia interna. “Somos muchos, 22 con Paolo, y está caro jugar. Habrá partidos sin cambios y otros en los que moveremos piezas para buscar alternativas. Lo importante es que todos entrenan a gran nivel”, destacó Jémez.

Sobre los últimos fichajes (David, Müller, Joao y Manu), el técnico aseguró que “ya están al nivel del resto” y listos para competir. “La paciencia es clave: algunos empezarán con pocos minutos, pero acabarán siendo importantes”, vaticinó.

El caso de Iván del Olmo

Otro nombre propio fue el de Iván del Olmo, que dejó destellos de calidad en su estreno como titular pero acusó la falta de ritmo físico. “Sabíamos que no iba a aguantar el partido entero. Mientras le duró la gasolina nos dio algo diferente, es un jugador con mucho talento, que a mí me gusta muchísimo. Lo iremos poniendo poco a poco para que recupere la forma. Su participación es una gran noticia para nosotros”, celebró.

De cara al duelo en Alcalá, Jémez confía en que su equipo prolongue la buena dinámica. “Estamos donde queríamos estar y tenemos que seguir entrenando como hasta ahora. Este partido nos exigirá mucho, pero también nos dará la oportunidad de confirmar que seguimos creciendo”, concluyó.