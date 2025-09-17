Del Pozo, futbolista de la UD Ibiza: «Nos falta ser más estables y controlar más los partidos»

La UD Ibiza encara este domingo (20.30 horas, Can Misses) su cuarto compromiso liguero en el Grupo 2 de Primera Federación, con la visita de un Antequera que no ha arrancado con buen pie, pero que el curso pasado fue uno de los equipos más sólidos del campeonato y alcanzó la fase de ascenso. Antes del encuentro, el centrocampista celeste David del Pozo compareció en la sala de prensa de Can Misses para valorar la actualidad del conjunto dirigido por Paco Jémez.

El madrileño, pieza clave en el esquema ibicenco desde su llegada este verano, aseguró sentirse totalmente adaptado a la isla y al club: «La verdad es que estoy muy contento, tanto a nivel personal como colectivo. El recibimiento ha sido muy bueno y creo que hemos arrancado bien. Ahora toca seguir creciendo, tanto individualmente como en lo colectivo».

Del Pozo reconoció que la plantilla es consciente de las demandas del cuerpo técnico: «Sabemos que el míster y el club tienen una exigencia muy grande. Cada día trabajamos para mejorar, porque el potencial lo tenemos. Nos falta ser un poco más estables durante los partidos y controlar más los 90 minutos. No es fácil porque los rivales también juegan, pero trabajamos mucho en la semana para lograrlo».

El centrocampista se detuvo especialmente en la necesidad de tener un mayor dominio del balón, una de las principales reclamaciones de Paco Jémez en estas primeras jornadas: «Estamos intentando mejorar desde atrás hacia adelante. El míster nos pide movilidad, perfiles orientados para jugar hacia adelante, progresar y dar apoyos. Cuando vayamos cogiendo esos mecanismos como grupo, estoy convencido de que ofreceremos un nivel más alto».

Aunque el Ibiza se mantiene líder con siete puntos en tres partidos, Del Pozo advirtió de que los resultados no deben tapar los aspectos a corregir: «Está claro que ganar ayuda a trabajar mejor en la semana, con un ambiente más positivo. Pero lo importante es seguir aprendiendo y puliendo errores para que los resultados lleguen acompañados de un buen juego».

Sobre su decisión de fichar por la UD Ibiza tras su paso por el Recreativo de Huelva, explicó: «El proyecto del club se asemeja a mi ambición y mis ganas de crecer. Una vez aquí, he podido comprobar de primera mano las instalaciones y los medios que tenemos. Estoy muy contento y creo que puede ser un gran año».

Respecto al rival del domingo, Del Pozo fue tajante: «Sabemos que todos los partidos son muy complicados. El Antequera viene de hacer play-off el año pasado y si no estamos a nuestro mejor nivel, lo vamos a pasar mal. Debemos prepararlo desde hoy y darle la importancia que merece para disfrutar de una gran noche con la afición».

El jugador también tuvo palabras para la afición celeste: «El otro día, cuando el Hércules nos apretó, notamos cómo la afición nos empujó. Queremos animarles a que vengan, pero al final somos nosotros quienes tenemos que darles motivos para que se sientan identificados y orgullosos de nuestro juego».

En lo personal, Del Pozo ha sido titular en todos los partidos hasta la fecha, consolidándose en la medular. Valoró la competencia existente: «Hay mucha competencia y eso es lo mejor para el grupo. En el momento que uno se relaje, otro entrará y lo hará bien. Esa exigencia es lo que hace crecer al colectivo».

Relación con Paco Jémez

Cuestionado sobre su relación con Paco Jémez, destacó su exigencia como un factor positivo: «El míster es muy exigente, pero eso es bueno. Nos obliga a estar atentos cada día, a aprender y a interiorizar su idea de juego. Esa presión es la que nos hará mejorar como jugadores y como equipo».

También habló sobre la situación de Fran Castillo, aún en proceso de readaptación tras su lesión: «Está trabajando ya en la última fase y creo que dentro de poco podrá estar con nosotros».

Por último, fue preguntado por el tiempo efectivo de juego en la categoría, con prolongaciones que superan habitualmente los 10 minutos añadidos: «Es cierto que el VAR para mucho el ritmo y no es tan continuo como nos gustaría, porque a nuestro estilo le viene bien el juego fluido. Pero es lo que hay, el tiempo es el mismo para los dos equipos y debemos convivir con ello».