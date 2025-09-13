Davo rescata un punto para la UD Ibiza en Marbella

La UD Ibiza y el Marbella FC han firmado tablas este sábado en la tercera jornada de Liga en el Grupo 2 de Primera RFEF (1-1), en un intenso e igualado encuentro entre dos firmes candidatos al ascenso a Segunda División. David Martínez 'Davo' ha rescatado un valioso punto para el conjunto ibicenco avanzada la segunda mitad, después de un primer tiempo marcado por el tempranero gol de falta directa de Álex López para el Marbella que no encontró reacción por parte del cuadro isleño. Un cambio táctico de Paco Jémez en el segundo episodio ha devuelto la iniciativa a un Ibiza que se ha quedado a las puertas de la remontada en un emocionante tramo final de partido.

Una falta innecesaria en la frontal del área de Fede Vico tras un desajuste defensivo originó a los 4 minutos el gol de Álex López, de magistral libre directo, para elevar el 1-0 en al marcador. Los ibicencos habían protestado la falta, pero el colegiado aprobó la acción tras consultar la jugada en el nuevo 'video support' de Primera RFEF. Máximo castigo para una infracción que debió ahorrarse el equipo de Paco Jémez, que tuvo que nadar contracorriente desde muy pronto en el Banús Football Center de Marbella.

A través de otra acción a balón parado pudo empatar Josep Señé, cumplido el 10 de juego, pero su remate en el segundo palo a centro de Gallar salió ligeramente desviado. En los minutos siguientes apretó el Ibiza con centros desde ambos costados que pusieron en apuros a la zaga local, aunque también el Marbella generó peligro con acciones combinadas en transición. En el minuto 21 tuvo una clara opción el cuadro celeste para nivelar la contienda en un córner que cabeceó Nacho y que remachó Iago Indias en boca de gol por encima del travesaño. Los de Jémez insistieron por el costado de Bebé, el jugador más activo junto a Sofiane mientras Gallar y Fede Vico no lograban imponer su calidad para romper líneas y fabricar ocasiones. Tampoco Señé, la gran novedad en el equipo inicial en sustitución de Ernesto, parecía capaz de dar pausa y control junto a Del Pozo en la línea de flotación.

Al filo de la media hora apareció de manera providencial Ramón Juan para detener un cabezazo a la salida de un córner, y a continuación Gallar perdonó el 1-1 tras rematar fuera de los tres palos un pase de la muerte de Señé. La acción vino precedida de un robo en ataque del equipo ibicenco, que seguía atacando a arreones y con más corazón que cabeza; sin demasiado fútbol combinativo y naufragando en la medular, donde el equipo de Paco Jémez era incapaz de producir fútbol por tercer partido consecutivo.

El Marbella respondió de nuevo a balón parado con un zapatazo de falta lejana de Alejandro que despejó 'in extremis' Ramón Juan junto al palo, aunque el colegiado ni siquiera concedió el córner. Acabó con mejores sensaciones el combinado marbellí ante un Ibiza demasiado errático y dependiente de Bebé.

Segunda parte

El segundo acto arrancó con una revisión de una falta de Gallar en la que el Marbella pidió la tarjeta roja por agresión, pero el golpe en la cara del rival quedó en amarilla. La interrupción frenó el ritmo de un Ibiza que necesitaba recuperar el balón y armar acciones ofensivas, y para ello Paco Jémez modificó el dibujo en el minuto 55 dando entrada a Ernesto y a Davo por José Albert y Fede Vico. Una revolución ofensiva que perseguía volcar el fútbol sobre el campo del equipo andaluz. Y así sucedió en los instantes posteriores, con una ocasión clara de Davo que desbarató el meta Manu García y llegadas constantes por ambos costados. Una peligrosa acción a la salida de un saque de esquina fue objeto de revisión a petición de la UD Ibiza por posible penalti por manos. Y el encuentro se detuvo por más de cinco minutos para nada. Otra larga interrupción que rompió el ritmo del choque aunque no la dinámica ofensiva del equipo ibicenco. Cumplido el 70 debutó Del Olmo tras varios meses lesionado sustituyendo a Señé, y poco después llegó el empate con la firma de Davo tras cazar dentro del área un balón sin dueño (1-1, min. 74). El gallego hizo lo que mejor sabe: estar en el sitio adecuado y meter la bolita en la red. Sin florituras.

La UD Ibiza alcanzaba la recta final con mejores sensaciones y confianza en la remontada, pero el Marbella aplacó el acoso celeste y también buscó el triunfo, como en una contra culminada con un disparo desviado por Luis Muñoz. También la tuvo Sofiane en el descuento, pero decidió mal y echó el balón fuera con Davo en boca de gol. Los 10 minutos de descuento se vivieron de forma intensa y agónica, pero el marcador no se movió y el encuentro acabó con un justo reparto de puntos.