La UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza firman el convenio de colaboración para el uso de Can Misses
El acuerdo se firma hasta junio de 2027 con la posibilidad de ampliarlo otros dos años más. El acuerdo contempla la creación de un equipo de trabajo que estudie la viabilidad de una concesión administrativa de larga duración
Lo que era un secreto a voces ya es oficial. Este viernes, la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza han oficializado la firma del convenio de colaboración que regula la cesión del uso del estadio Palladium Can Misses y la parte central de la pista de atletismo Sánchez y Vivancos.
El acuerdo, suscrito por el alcalde de Ibiza Rafael Triguero y el presidente de la entidad celeste, Amadeo Salvo, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 con la posibilidad de prorrogarse durante dos años más.
El acuerdo establecido del estadio, de propiedad municipal, permitirá que el Palladium Can Misses se mantenga como escenario principal de los partidos del Ibiza, así como de los entrenamientos del primer equipo. El Ayuntamiento se reserva la titularidad de las instalaciones y la posibilidad de hacer uso puntual para eventos deportivos y culturales.
El acuerdo contempla la creación de un equipo de trabajo que estudie la viabilidad de una concesión administrativa de larga duración que permita la modernización y ampliación del estadio Palladium Can Misses en marco del planeamiento urbanístico municipal.
