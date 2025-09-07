Paco Jémez: «Quiero que el equipo sepa defender con el balón»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, valoró la victoria conseguida por su equipo en la rueda de prensa posterior al partido ante el Hércules. El técnico canario afirmó estar «contento con la victoria, pero no con el juego del equipo».

«Hemos hecho un despliegue físico brutal, pero quiero que mi equipo defienda teniendo el balón, tenga posesiones largas y siga atacando», manifestó Jémez, que también declaró que «la primera parte ha estado bastante bien», pero en la segunda su equipo se ha «dedicado a defender», y que «igual» está siendo «demasiado exigente», pero que «este no es el juego» que quiere para su equipo.

«Necesito más presencia de todos los jugadores con el balón», aunque ensalzó el rival que tenía enfrente, el Hércules, del que dijo que «es un equipo con mucho poderío físico y mucha calidad», por lo que «hay que darle valor a lo que el equipo ha hecho». Sobre la lesión de Bebé, declaró que «el jugador tenía molestias» pero que espera que «no sea nada grave».

También tuvo palabras de elogio para José Albert, que cuajó una gran actuación, sobre todo en la primera mitad: «Es un jugador al que queríamos tener aquí porque parece tiene un margen de mejora tremendo», y que «da mucho al equipo, sobre todo con balón».