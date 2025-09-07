El Gasifred Atlético tumba al Palma Futsal B
El equipo ibicenco venció 6-3 al filial mallorquín gracias a una gran actuación en la segunda parte
El Gasifred Atlético Ibiza continúa con su preparación para la temporada 25/26. Este sábado, el equipo dirigido por José Fernández consiguió un triunfo por 6-3 frente al Palma Futsal B en Sa Blanca Dona gracias a una gran remontada en la segunda parte.
El filial mallorquín se fue al descanso con una victoria momentánea por 1-2, pero el conjunto ibicenco fue un vendaval ofensivo en una segunda mitad arte en la que marcó cinco goles. El próximo encuentro de los ibicencos será el próximo 11 de septiembre ante el Ibiza Futsal en el que será el último test de pretemporada.
