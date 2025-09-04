Paco Jémez: "La victoria en Sevilla fue mentirosa y necesitamos jugar mucho mejor"

La UD Ibiza afronta este sábado en Can Misses (19:30 horas) su primer partido de la temporada en casa frente al Hércules, en la segunda jornada de la Primera RFEF 2025-26. Tras arrancar la competición con un triunfo a domicilio (1-2 ante el Sevilla Atlético), el ambiente en el vestuario celeste es positivo en cuanto a resultados, pero el técnico Paco Jémez volvió a dejar claro en la rueda de prensa previa al encuentro que lo importante no es solo ganar, sino la manera en que se consigue.

“El otro día ganamos por puro talento individual, y a mí eso no me vale”, recalcó con contundencia. El entrenador canario valoró la victoria en tierras andaluzas como “mentirosa”, ya que el equipo estuvo muy lejos de lo que espera en cuanto a control y propuesta futbolística. “Hicimos un buen esfuerzo, competimos, nos sacrificamos, pero nos faltó mucho fútbol. Nos faltó mandar en el partido, decidir lo que se podía hacer y lo que no. Así no vamos a ganar muchos partidos”, advirtió.

Una advertencia al vestuario

El discurso de Jémez busca evitar cualquier atisbo de relajación tras los tres puntos obtenidos. “Las victorias muchas veces engañan. Ganamos sin hacer un gran partido, pero cuidado con ese atajo porque suele llevarte a sitios sin salida. No quiero que nadie se quede en el ‘bueno, ganamos’. Eso no nos vale”, insistió.

Preguntado por si el gol tempranero en Sevilla pudo influir en la posterior falta de control, el técnico negó excusas: “Me da igual. Lo que tenemos que hacer es jugar mucho mejor de lo que jugamos. Los futbolistas saben que tenemos calidad de sobra en el centro del campo como para manejar un partido, estuviera quien estuviera. Si no lo hicimos, tenemos que buscar las razones y poner soluciones”.

Un rival de entidad

El Hércules será la primera piedra de toque en Can Misses. El club alicantino ha realizado un importante esfuerzo económico para reforzar su plantilla con el claro objetivo de pelear por el ascenso. “Es un rival que todos los años piensa que su sitio está en Segunda División. Han fichado jugadores de nivel, con operaciones poco habituales en esta categoría. Es un equipo muy competitivo, difícil de meter mano, que puede hacer daño con muy poco. No necesita demasiado tiempo con el balón para generarte peligro”, analizó.

Para contrarrestar al conjunto alicantino, Jémez subrayó la necesidad de volver al camino marcado en la pretemporada: “Queremos llegar al resultado a través de un proceso. Y ese proceso, la manera de ganar, es tan importante como el propio resultado”.

Estado de la plantilla

En cuanto a la enfermería, el técnico confirmó la buena evolución de varios jugadores. “Señé ya ha completado toda la semana con el grupo y podría tener minutos, aunque no de inicio. Iván del Olmo también está prácticamente recuperado. El único que seguimos sin tener al cien por cien es Fran Castillo, que todavía arrastra molestias”, detalló.

Respecto a los nuevos fichajes, Jémez pidió paciencia con David García, centrocampista llegado desde el Cádiz: “Necesita tiempo para adaptarse a nuestra manera de jugar, aunque físicamente viene preparado. Si participa, será por circunstancias, pero no me gusta poner a alguien que aún no sabe exactamente lo que queremos en el campo”. Sobre el delantero Santi Müller, el técnico fue claro: “Llega tras un mes sin entrenar con un grupo, por lo que iremos poco a poco. Tiene condiciones, pero hay que ver cómo responde”, indicó tras recordar que es una apuesta personal de Javi Lara.

Sofiane, el 'puto animal’ de referencia en ataque

El debate en la delantera sigue abierto, pero de momento Sofiane parte con ventaja. “Ha hecho una gran pretemporada. Es un animal, un puto animal, y para competir con él hay que estar al 120%”, afirmó con la franqueza habitual de Jémez. El técnico lamentó los problemas físicos de Davo, quien no ha podido rendir en igualdad de condiciones: “Intentaremos recuperarlo porque sabemos lo que nos puede dar, pero no ha estado bien físicamente y eso le ha relegado. Esperemos que no suponga un problema como el año pasado. Mientras tanto, Sofiane es la primera opción”.

La afición, pieza clave

El partido contra el Hércules será el reencuentro con la afición celeste, un factor que Jémez considera determinante. “Siempre espero lo mejor de mi afición. Que venga más gente, que se vean más camisetas, que el ambiente sea mejor. Eso nos ayuda muchísimo. El jugador se motiva cuando ve colorido y siente el respaldo. Espero que el sábado Can Misses presente una gran entrada”, expresó.

“El respeto por las personas está por encima de todo”

En el tramo final de la comparecencia, el técnico fue preguntado por el contexto extradeportivo relacionado con el fichaje de un futbolista israelí en la plantilla, en un momento de gran sensibilidad internacional. Su respuesta fue firme y despolitizada: “A nosotros nos da igual de dónde venga un jugador. Hemos traído a Atamir porque es una gran persona y un gran profesional. No podemos reprocharle nada por su nacionalidad. Lo que hay que hacer es respetar a las personas, por encima de ideologías y conflictos”.

Un aviso y una promesa

El mensaje de Paco Jémez en la previa al duelo contra el Hércules es claro: la UD Ibiza necesita dar un paso al frente en el juego si quiere pelear por sus objetivos. “Yo siempre espero lo mejor de mi equipo. Veo calidad, veo actitud, veo un grupo que todavía tiene margen de mejora. Pero necesitamos jugar mucho mejor de lo que hicimos en Sevilla. Si no, perderemos más de lo que ganemos”, sentenció.

Con el técnico reclamando ambición y la afición llamada a teñir de celeste las gradas de Can Misses, la UD Ibiza afronta una prueba exigente frente a un Hércules candidato al ascenso. Será el primer examen en casa para un proyecto que, pese al buen arranque en el marcador, busca todavía su verdadera identidad futbolística.