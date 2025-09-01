Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

La UD Ibiza se refuerza el último día de mercado con un delantero argentino sub-23

Santi Müller, de 21 años, ha jugado en el Badajoz, Montijo, Linares y Deportiva Minera

Müller llega a la UD Ibiza

Müller llega a la UD Ibiza / UDI

Redacción Deportes

Ibiza

La Unión Deportiva Ibiza ha llegado a un acuerdo con Santiago Müller para que se convierta en nuevo integrante de la primera plantilla para la temporada 2025-2026, ha informado el club ibicenco este lunes, en el último día del mercado de fichajes.

Santiago Müller Fernández (Buenos Aires, Argentina, 2003) es un futbolista de 21 años que juega como delantero. El joven punta bonaerense ha pasado por diferentes clubes de nuestro territorio como el CD Badajoz, con el que debutó en Primera RFEF con 19 años, Montijo, Linares o Deportiva Minera, todos ellos en Segunda RFEF. El futbolista, que solo ha anotado 4 goles en las tres últimas campañas, se une al plantel de Paco Jémez para sumar en ataque durante la temporada del décimo aniversario de la entidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents