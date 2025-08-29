La Federación modifica el horario del partido entre la UD Ibiza y el Hércules

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este viernes la modificación del horario del partido que enfrentará la próxima semana a la UD Ibiza y al Hércules en el Estadio Palladium Can Misses.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para el domingo 7 de septiembre a partir de las 16 horas, finalmente se disputará el sábado 6 de septiembre a las 21.15 horas.

Este cambio llega tras la solicitud de ambos equipos, que se pusieron de acuerdo para pedir al máximo organismo nacional que rectificase el horario que había fijado inicialmente.

El Hércules, según comunicó Paco Jémez en la rueda de prensa de este jueves, no había conseguido billetes de avión para poder viajar a Ibiza, un problema añadido a la complicada situación derivada de tener que reservar un hotel en la isla para 45 personas en estas fechas.

Este nuevo horario satisface a ambos clubes, que además no tendrán que jugar en verano a las 16 horas con las altas temperaturas que se registran en la isla.

«La resolución se fundamenta en las dificultades logísticas planteadas por nuestro club para el desplazamiento y regreso de la expedición, así como en la conveniencia de disputar el encuentro en horario nocturno por motivos de seguridad ante las altas temperaturas previstas», rezaba el comunicado del Hércules.