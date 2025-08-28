La UD Ibiza y Coca-Cola firman un acuerdo estratégico de patrocinio

La UD Ibiza y Coca-Cola han alcanzado un acuerdo estratégico de patrocinio a partir de la presente temporada. Un refuerzo de prestigio para la temporada del décimo aniversario de la entidad celeste.

Gracias a esta alianza, la reconocida marca internacional estará presente en los distintos soportes publicitarios del Palladium Can Misses y de su sala de prensa, además de contar con la exclusividad en bebidas en las barras del estadio y en las áreas de hospitality. Con este acuerdo, se refuerza «el posicionamiento de la UD Ibiza al lado de compañías globales de primer nivel y se consolida su proyecto de crecimiento dentro y fuera del terreno de juego».