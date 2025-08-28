LALIGA+ se posiciona como el destino para seguir a la UD Ibiza

LALIGA+ inicia la temporada reforzando su apuesta por la Primera RFEF con la mejor experiencia técnica del mercado multideporte: emisiones estables y producción profesional para disfrutar cada semana de la UD Ibiza, con cobertura en directo, resúmenes a la carta y disponibilidad en app, web y Smart TV.

LALIGA+ ofrece «producción profesional, emisiones estables, acceso desde todos los dispositivos y disponibilidad de inmediato a resúmenes y VOD», comenzando con la Primera RFEF, que emitirá los 20 partidos de cada jornada en directo y permitirá seguir a los 40 clubes de la categoría. Con más de 30 competiciones y más de 4.000 retransmisiones al año, LALIGA+ se posiciona como «el producto más robusto y fiable del mercado multideporte».

La nueva temporada llega cargada de grandes citas y LALIGA+ las integra en un mismo lugar con el Paquete Plus Total: a la Primera RFEF se suman competiciones clave como la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, junto a otras propiedades internacionales que «elevan la parrilla de cada semana». El fútbol sala de élite también estará disponible con todos los encuentros de la Primera División, siete de ellos en exclusiva. La oferta baloncestística mantiene su pulso con la Primera FEB y la Segunda FEB dentro del catálogo multideporte, sumando «continuidad y profundidad de cobertura al ecosistema de canastas nacional».

La experiencia LALIGA+ se disfruta donde y cuando se quiera: disponible en app, web y Smart TV. Esta «disponibilidad real multiplataforma», unida al «refuerzo técnico de producción y a la amplitud de contenidos», convierte a LALIGA+ en la «mejor plataforma para empezar la temporada con todo lo que importa», desde la primera jornada de la Primera RFEF hasta las «noches decisivas de Libertadores y las grandes citas del multideporte».