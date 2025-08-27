Oficial: la UD Ibiza completa su nómina de centrales con Manu Pedreño

La UD Ibiza ha hecho oficial este miércoles el acuerdo con Manuel Pedreño para que el jugador se convierta en nuevo integrante de la primera plantilla 'blau cel' durante las dos próximas temporadas.

Antonio Manuel Moñino Pedreño (Los Garres, Murcia, 2000) es un futbolista de 24 años que destaca por su polivalencia en defensa y que se siente cómodo jugando como central en distintos sistemas.

Manu Pedre, como es conocido en los terrenos de juego, se formó en las categorías inferiores del Almería. En 2021, se unió a las filas del Antequera. Un año después, fichó por el Real Murcia, donde logró un ascenso a Primera Federación en la primera de las dos temporadas en las que estuvo en el club de la Región. Tras pasar un año en el Tarazona, dio el salto al Cedevita Olimpija esloveno, club del que procede y donde logró ser campeón de liga la pasada temporada. El jugador, además, disputó la Conference League en la 2024/2025.

La principal preocupación de Paco Jémez se centraba en reforzar el eje de la zaga. El técnico celeste solo podía contar este sábado para el debut liguero en Sevilla con Iago Indias y Nacho González, mientras que Monjonell continúa recuperándose de un esguince de tobillo.

Pedre llega a Ibiza para reforzar la zaga celeste y afrontar una ilusionante temporada en el X Aniversario del club celeste.

Fichas sub-23

Por otro lado, el club tiene tres fichas sub-23 libres. Según Ángel García (cazurreando), la UD Ibiza y varios clubes tendrían interés por el extremo sub23 del Cadiz CF Nico Djalla, y también por Joao Fersura, extremo brasileño sub23 del filial del Real Betis. Otra opción es mantener en el primer equipo a algún futbolista ofensivo del filial como Paolo o Ibra. De aquí al próximo lunes debe cerrar su plantilla el conjunto celeste.