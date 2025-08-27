Manu Pedreño ya entrena con la UD Ibiza: "Este grupo está hecho para ascender"

La UD Ibiza ultima los preparativos para el inicio de la temporada 2025-26 en Primera RFEF, que comenzará este sábado en el campo del Sevilla Atlético. En vísperas del estreno, el club celeste ha organizado dos jornadas de Media Day para presentar de forma oficial a sus nuevos refuerzos. Entre ellos destaca Manu Pedreño, central de 24 años procedente del Olimpija Ljubljana, cuya incorporación se hizo oficial este miércoles y que ya ha completado su primer entrenamiento con el grupo.

“Lo primero es agradecer a todo el club el esfuerzo que han hecho por mí para que esté aquí. Tras un viaje bastante largo, las primeras sensaciones han sido buenas y las expectativas son altas. Llego a un proyecto muy ambicioso y vengo con muchas ganas de competir”, señaló Pedreño, que ya conoce la categoría tras su paso por el Real Murcia y el Tarazona.

El defensor admitió que forzó su salida del fútbol esloveno para unirse al Ibiza: “En Ljubljana tenía contrato, pero cuando mi agente me comentó este proyecto, lo tuve claro. Forcé un poco la salida y gracias a Dios se ha dado. Vengo a sumar, a competir el puesto y a dar lo mejor de mí”. Sobre su perfil futbolístico, se definió como “un jugador fuerte al corte, con buen juego aéreo y salida de balón desde atrás, acostumbrado a jugar como central derecho y también en ocasiones de lateral”. Pedreño, además, se mostró confiado en las posibilidades del equipo: “Este es un grupo hecho para ascender. El Ibiza lo conozco de años anteriores y estoy seguro de que vamos a pelear por el objetivo”.

Otro de los fichajes es Sofiane, atacante que llega desde el recién ascendido Ceuta con contrato por tres temporadas. El delantero recalcó el atractivo del proyecto ibicenco: “Estoy muy contento de estar aquí. Aunque bajo una categoría, creo que el Ibiza tiene un proyecto para crecer y estar en Segunda el año que viene. La plantilla es muy competitiva y todos vamos a luchar por ser titulares. La competencia con jugadores como Davo es positiva: el mejor jugará y eso nos hace mejores a ambos”. Además, quiso poner en valor la ilusión que debe transmitir el equipo: “Lo más importante es ilusionar a la isla. El objetivo del club es subir y todos tenemos que remar en la misma dirección para lograrlo”.

Torrelavid, el ibicenco

El club también ha apostado por el talento local con la incorporación del joven guardameta Cristian Torrelavid, que da el salto tras sus experiencias en la Peña Deportiva y la SD Ibiza. “Vengo aquí a aprender de porteros de gran nivel como Ramón Juan y Javi Belman. Para mí es un orgullo enorme, un premio al trabajo desde pequeño. Al principio pensé que sería un salto muy grande, pero los compañeros me han ayudado mucho. Mis cualidades principales son el uno contra uno y la capacidad de exigirme al máximo para alcanzar el nivel que requiere esta categoría”, explicó el ibicenco.

Por su parte, el experimentado centrocampista Josep Señé (33 años, ex del Racing de Ferrol) subrayó la exigencia que ha encontrado en Can Misses: “Ya me habían dicho que era un club muy profesional, pero la realidad ha superado mis expectativas. La exigencia diaria aquí es muy alta, lo que es positivo para crecer como equipo. Hay una gran calidad en la plantilla y la pretemporada ha dejado buenas sensaciones. Espero aportar mi experiencia y competir para ponerle las cosas difíciles al míster. Con un grupo como este, estoy convencido de que podemos aspirar a lo máximo”.

Ernesto Gómez también se ha destacado durante la pretemporada como un extremo habilidoso, con desborde y buen centro. El ex de la Ponferradina explicó sus sensaciones en zona mixta: "Cuando sale la opción de venir aquí tienes que hacerlo con ambición. Intentar aportar lo máximo posible. Tengo la virtud de que puedo jugar en varias posiciones y encima están saliendo bien las cosas", indicó el futbolista granadino, que puede jugar en todas las posiciones del medio campo y del ataque. "En Ponferrada tuve una circunstancia personal que es pasado, pasaron ciertas cosas y me tuve que adaptar. Eso quedó atrás y estoy feliz y contento aquí. De la UD Ibiza me llamó la atención la ambición, que es un club en crecimiento pero que tiene muy claro lo que quiere. No se andan con medias tintas, no hay ningún secreto ni tabú, aquí se viene a ascender y el que no esté preparado no puede venir".

También se presentó en sociedad el mediocentro israelí Tamir Glazer. "Es mi primera vez en Europa y estoy muy emocionado de poder jugar aquí. Es muy buen club, lo tenemos todo aquí, estoy muy emocionado para empezar la Liga el sábado", indicó en un más que aceptable español. "Tenemos una gran escuela de español en Israel y hace dos años empecé a estudiar. No he podido ver todavía la isla porque entrenamos mucho. Los compañeros me han recibido muy bien, me gusta mucho el campo y seguro que vamos a hacer una buena temporada", argumentó sobre su aterrizaje en Ibiza. También se refirió a su relación con el técnico. "Me gusta mucho trabajar con Paco Jémez, es muy serio, le gusta trabajar duro, los entrenamientos son difíciles pero en cada uno me siento que mejoro. Espero que tengamos buena temporada juntos", finalizó.

Por último, compareció ante los medios el lateral Mounir, que espera ser titular este sábado: "Estoy muy contento por la confianza del míster y del club. No sabemos quién jugará, decidirá el míster pero estoy muy contento". "La Primera RFEF es muy complicada, es verdad que tenemos muy buena plantilla y espero quehagamos un buen año y estoy muy a gusto aquí", señaló el exjugador del Yeclano, donde había "una afición unida que siempre nos ayudaba" y ahora, en Ibiza, hace "un llamamiento a la afición ibicenca para empujar hacia el objetivo".