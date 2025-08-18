Fran Castillo, futbolista de la UD Ibiza: «El equipo ha merecido más»

La UD Ibiza sufrió ayer una derrota amarga en su quinto amistoso de la pretemporada. El conjunto celeste cayó por 2-1 frente al Real Madrid Castilla, con un gol encajado en el tiempo de descuento que decantó la balanza en favor del conjunto merengue, que este curso competirá en el Grupo 1 de Primera RFEF donde no coincidirá con la UD Ibiza.

Fran Castillo, una de las sensaciones de la preparación veraniega y exjugador del Juventud Torremolinos, valoró tras el encuentro el esfuerzo del equipo y mostró su ambición de cara a la inminente temporada.

«Creo que el equipo se ha merecido más. Hemos tenido ocasiones muy claras para habernos hecho con el partido y esperemos que en la liga la suerte esté a nuestro favor», apuntó el centrocampista.

Pese a la derrota, el futbolista destacó la evolución de la plantilla a medida que avanzan los partidos: «Estamos mejorando partido a partido, el míster Paco Jémez quiere que vayamos minimizando los errores y, a pesar del gol hoy en contra en el último minuto, el equipo ha dado la cara y nos hemos merecido mucho más».

En lo personal, Castillo se mostró satisfecho con su adaptación al club ibicenco y con la confianza recibida por parte del entrenador. «El míster me está dando confianza, creo que estoy bien, los compañeros también me están ayudando, estoy cómodo con el equipo y ya pensando en la Liga, que solo quedan dos semanas, para llegar lo mejor posible».

La UD Ibiza encara la recta final de la preparación con la vista puesta en el debut liguero, en el que volverá a aspirar al ascenso tras reforzarse con jugadores de peso en todas las posiciones, incluida la medular.