La UD Ibiza sigue afinando con una firme remontada ante el Atleti B

La UD Ibiza sigue carburando a buen ritmo en esta pretemporada. El equipo de Paco Jémez se ha impuesto este viernes al Atlético Madrileño en la capital por un gol a tres en un partido exigente que tuvo aroma de liga desde el primer minuto. El filial colchonero, también de Primera RFEF, se adelantó en el marcador, pero los celestes tiraron de carácter y fútbol para remontar con los goles de Fede Vico, de penalti en la primera parte, y de Sofiane y Ernesto en la segunda.

El encuentro midió el verdadero estado de forma del conjunto ibicenco, que se encontró con un rival intenso, con calidad y decidido a marcar el ritmo en los compases iniciales. El Atleti llevó la iniciativa en los primeros minutos y gozó de un par de acercamientos, aunque sin demasiado peligro. La UD Ibiza, que tardó en asentarse, avisó por primera vez en el minuto siete con un remate de cabeza de Sofiane a centro de Fran Castillo.

A partir de ahí, los de Jémez empezaron a hacerse con el control del esférico, circulando con calma y buscando los espacios. Sofiane tuvo una doble ocasión en el minuto veinte, bien resuelta por el portero local, y poco después, en una acción a balón parado, Kostis estuvo cerca de abrir el marcador para los madrileños.

El gol llegó en la jugada siguiente. Un error en la salida de balón permitió a Sergio Esteban plantarse solo ante Ramón Juan y batirle para abrir el marcador. El Ibiza reaccionó con firmeza y pudo empatar en el 35’ con un disparo de Bebé que se marchó rozando el palo. Justo antes del descanso, Sofiane provocó un penalti que Fede Vico convirtió con autoridad para igualar el duelo.

Remontada

Con el 1-1 se reanudó la segunda parte, y a los 12 minutos, Bebé sirvió un centro preciso al segundo palo para que Sofiane, muy activo todo el partido, anotara el 1-2 con un remate inapelable. Los cambios refrescaron al Ibiza, que ganó profundidad y velocidad con las entradas de Sergio Díez, Grigore, Mounir, Paolo, Ernesto, Gallar y Davo. El tercero llegó a cinco minutos del final, cuando Ernesto aprovechó un pase en profundidad de Gallar para definir con potencia por encima del portero.

Con este son tres los triunfos consecutivos cosechados por la formación celeste en lo que va de preparación. Tras caer con el Al-Arabi en su estreno (2-5), los de Jémez derrotaron al Al-Riyadh (5-2) y a la SD Ibiza de Segunda RFEF en el Trofeo Festes de la Terra (4-1). Después de remontar al Atleti B, este domingo medirán fuerzas con el Real Madrid Castilla también de Primera RFEF.