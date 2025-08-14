La UD Ibiza y Bstadium estrenan el nuevo Tour por el Palladium Can Misses

La UD Ibiza estrena el nuevo Tour por el estadio Palladium Can Misses, una «experiencia deportiva única que se incorpora a la extensa lista de planes para no perderse de la isla». Las visitas, que comenzarán a partir del día 21 de agosto, se realizarán en grupos que irán acompañados de un guía especializado encargado de contar todos los secretos, curiosidades del club y su estadio.

Las entradas para la sesión inaugural y el resto de las fechas ya están disponibles en bstadium.es. La visita recorrerá la «historia del club, desde sus inicios hasta la temporada de su décimo aniversario, pasando por los rincones icónicos del estadio Palladium Can Misses. En el Tour, todos los aficionados de la UD Ibiza y amantes del fútbol podrán sentir la emoción en el vestuario del equipo y al saltar al terreno de juego».

El Tour UD Ibiza estará operativo desde el próximo 21 de agosto, después de «meses de intenso trabajo y colaboración entre el club y Bstadium», con el objetivo de convertirse en «una de las grandes referencias del ocio y el entretenimiento de la isla de Ibiza». Esta nueva experiencia deportiva pretende «acercar el sentimiento y la pasión por la UD Ibiza a toda la afición, además de a los miles de turistas que visitan la isla cada año». Además, el nuevo Tour UD Ibiza está disponible para visitas grupales que pueden consultar disponibilidad de la fecha y hora deseada rellenando este formulario.