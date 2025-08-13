El camino hacia el ascenso de la UD Ibiza comienza el 30 de agosto

La UD Ibiza ya conoce el horario de su debut liguero. El equipo de Paco Jémez, encasillado de nuevo en el Grupo 2 de Primera RFEF, debutará en la competición doméstica el sábado 30 de agosto a las 21.30 horas en el Estadio Jesús Navas frente al Sevilla Atlético. La liga dará su pistoletazo de salida el viernes con el partido que enfrentará al Gimnàstic de Tarragona y el Algeciras a las 21.30 horas, mientras que la primera jornada la clausurarán el Marbella y el Real Murcia, que medirán fuerzas el lunes 1 de septiembre a las 21.30.

Confirmados los precios para ver los partidos de la UD Ibiza

Además, LaLiga confirmó este lunes que su canal oficial será el encargado de retransmitir todos los encuentros de Primera RFEF, en la que está encasillada la UD Ibiza. La categoría de bronce del fútbol español establece dos planes mensuales. Por 14,99, los aficionados que lo deseen podrán adquirir el pack Plus Total, con el que disfrutarán de todos los encuentros de Primera RFEF, así como del resto de deportes que ofrece la plataforma (Primera FEB, Segunda FEB, Liga ASOBAL, Copa de España de baloncesto, voleibol). Si solo quieren contratar los partidos de Primera RFEF, el precio es de 12,99 euros al mes.

Por otro lado, hay un plan anual de 135,99 euros en el que se podrán disfrutar de todos los partidos de la categoría y en el que no están incluidos el resto de deportes, con un coste mensual de 11,33 euros, lo que supone un ahorro de unos 20 euros. Los planes ofrecidos son los siguientes:

- PLUS TOTAL: (dos dispositivos)

Todo el deporte de LALIGA+: Primera RFEF, Primera FEB, Segunda FEB, Copa España de baloncesto, Liga ASOBAL, CONMEBOL, Voleibol y Petanca. Tendrá un precio anual de 158,99 €, anual fraccionado de 14,99 € y mensual de 16,99 €.

- PRIMERA RFEF: (un dispositivo)

Todos los partidos de Primera RFEF en directo y bajo demanda. Tendrá un precio anual de 135,99 €, anual fraccionado de 12,99 € y mensual de 14,99 €.

También se podrán seguir los partidos a través de Movistar Plus, que sacó la semana pasada una oferta en la que ofrece diez partidos cada jornada con un coste mensual de 9.99 euros, una opción más económica, pero que no garantiza poder disfrutar de todos los partidos del cuadro celeste.