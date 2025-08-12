Una UD Ibiza en progreso ilusiona en su camino hacia el debut

La UD Ibiza continúa afinando su puesta a punto para el inicio de liga y lo hace dejando cada vez mejores sensaciones. Desde aquel primer tropiezo por 2-5 frente al Al-Arabi de Catar, en el que compitió de tú a tú durante una primera mitad de mucho nivel, pero acabó pagando caro el menor rodaje físico frente a un rival más trabajado, el equipo celeste ha experimentado un crecimiento sostenido que se refleja tanto en el marcador como en su juego colectivo.

Un inicio exigente ante el Al-Arabi

El primer compromiso de la pretemporada enfrentó a la UD Ibiza contra el Al-Arabi, uno de los conjuntos más potentes de Catar y ya inmerso en la fase final de su preparación. El choque dejó una doble lectura: por un lado, un primer tiempo serio, con orden, presión y circulación fluida; por otro, un segundo acto en el que la falta de ritmo competitivo y el desgaste físico pasaron factura. El 2-5 final reflejó la superioridad física del rival, pero también dejó claro que, a pesar del marcador, el equipo empezaba a dar señales de la identidad de lo que quiere implantar su técnico.

Golpe de autoridad ante el Al-Riyadh

La reacción llegó en el segundo partido, disputado ante el Al-Riyadh saudí. El conjunto ibicenco firmó un encuentro casi perfecto, con un inicio arrollador que dejó el duelo prácticamente sentenciado al descanso. En apenas 45 minutos, la UD Ibiza se colocó con un 0-5 gracias a la presión alta, la recuperación rápida tras pérdida y la verticalidad de su ataque. El marcador final de 2-5, con dos tantos encajados en el tramo final fruto de las rotaciones, no empañó un choque en el que la superioridad celeste fue evidente.

En este partido, los nuevos fichajes comenzaron a brillar con luz propia: Señé manejó los hilos en el centro del campo con jerarquía y precisión, Fede Vico fue un puñal por banda con velocidad, desborde y centros medidos, y Fran Castillo actuó como faro ofensivo desde la mediapunta, asociándose con todos y filtrando balones que rompieron las líneas del cuadro saudí.

El derbi del morbo se tiñe de celeste

El último compromiso hasta la fecha fue, sin duda, el más especial para la afición: el derbi ibicenco frente a la SD Ibiza, disputado en el Palladium Can Misses y enmarcado en las Festes de la Terra. El ambiente fue de gala y el choque, aunque amistoso en calendario, se jugó con la intensidad de un encuentro oficial. Los rojillos sorprendieron adelantándose en el marcador y plantearon resistencia durante buena parte del primer tiempo, pero la UD Ibiza reaccionó con carácter y, tras igualar antes del descanso, se adueñó por completo de la segunda mitad. El 4-1 final reflejó la diferencia de fondo físico y de calidad técnica, pero también la ambición de un equipo que, incluso en pretemporada, no se conforma con un resultado ajustado.

En este derbi, los tres refuerzos volvieron a ser protagonistas: Señé controló los tiempos en el medio, Fede Vico, a pesar de ser suplente, anotó un gol y desbordó una y otra vez a su par para generar peligro constante, y Fran Castillo fue un canalizador del juego en ataque al que buscaban siempre sus compañeros.

La mano de Paco Jémez

Más allá de los resultados, la UD Ibiza empieza a ser reconocible. Paco Jémez está construyendo un equipo con una identidad muy marcada: presión alta asfixiante para dificultar la salida del rival, robo inmediato tras pérdida y construcción paciente pero ambiciosa desde la defensa, buscando siempre un juego combinativo que culmine en llegadas rápidas y numerosas al área contraria. El estilo es ofensivo, valiente y de ritmo alto, lo que obliga a un gran despliegue físico, pero también genera un espectáculo que entusiasma a la grada. La progresión en estas semanas demuestra que la plantilla se está adaptando a las exigencias tácticas y al alto nivel de intensidad que exige el técnico, con la ventaja añadida de que los fichajes se han integrado a la perfección y aportan un salto cualitativo incuestionable.

Una recta final exigente antes del estreno

Con tres semanas aún por delante, el calendario de preparación presenta pruebas de altura. Este viernes, los celestes se medirán al Atlético de Madrid B, un conjunto joven y dinámico que exigirá máxima concentración en defensa. El domingo llegará el turno del Real Madrid Castilla, otro filial de gran nivel técnico, y el cierre de la pretemporada será frente al Sabadell, rival directo en la categoría, antes de visitar el 31 de agosto al Sevilla Atlético en el arranque liguero.

El objetivo es llegar a ese debut con el equipo plenamente engrasado, capaz de mantener el ritmo alto y la presión constante durante los 90 minutos. Si la evolución mostrada en estos tres partidos iniciales se mantiene y los refuerzos siguen rindiendo como hasta ahora, la UD Ibiza se presentará en Sevilla como un conjunto no solo competitivo, sino dispuesto a pelear por cotas altas desde la primera jornada.