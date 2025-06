Un total de 11 jugadores abandonan la UD Ibiza

Jesús Álvarez, centrocampista y uno de los pilares de la UD Ibiza, deja el equipo tras dos años vistiendo la elástica celeste. El maño anunció este jueves en sus redes sociales su salida del equipo de Paco Jémez, al que llegó en julio de 2023 procedente de la Cultural Leonesa. Álvarez, que esta temporada ha disputado 33 partidos siendo uno de los jugadores más importantes con Pepe Lluís Martí y con Jémez, pone fin a su etapa como jugador ibicenco. También abandonarán el conjunto pitiuso por finalizar su contrato Alberto Escassi, Eugeni Valderrama, Javi Jiménez, Antonio Zarzana, Quique González, José Matos y Chekotun, además de los cedidos José Albert, Mo Dauda y Gori Gracia.

«Después de dos años increíbles, hoy es un día triste, me toca despedirme de este gran club que ha sido mi casa durante todo este tiempo. Me voy con el corazón lleno por todos los momentos vividos allí. Dar las gracias a mis compañeros, cuerpos técnicos y cuerpo médico por hacer de estos años algo tan especial y por ayudarme a ser mejor de lo que era. Me llevo grandes recuerdos y personas que nunca olvidaré. Dar las gracias también a toda la gente que no se ve y cuida el club como si fuese su casa. No me olvido de la afición por todo el cariño recibido durante todo el tiempo. Seguir apoyándonos como lo habéis hecho y pronto estaréis donde el club merece. Por último, dar las gracias a la familia Salvo por darme la oportunidad de formar parte de esta gran familia. Desde hoy soy un ibicenco más. Os deseo lo mejor, hasta siempre», afirmaba Álvarez en su comunicado de despedida