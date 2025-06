Desolación en Can Misses: la UD Ibiza cae con el Andorra y se despide del ascenso

La UD Ibiza ha vuelto a morir en la orilla. El equipo ibicenco se ha despedido del 'play-off' de ascenso a Segunda División tras volver a caer con el Andorra en el partido de vuelta de semifinales (0-1), cerrando la eliminatoria con un global de 0-3 ante el club presidido por Gerard Piqué, quien ha asistido al palco de Can Misses. La escuadra de Paco Jémez ha fracasado en su intento de remontada, en un partido marcado por un penalti fallado por Bebé en la primera mitad y por la falta de acierto general de los ibicencos en el área rival. La UD Ibiza no ha hecho valer el factor campo, con un coliseo celeste a reventar, y ha sido incapaz de marcarle un gol en 180 minutos al cuadro andorrano, que ha sentenciado la eliminatoria en el minuto 64 por mediación de Lautaro tras una pérdida de balón garrafal del propio Bebé.

La puesta en escena de la UD Ibiza se vio condicionada por la buena predisposición del Andorra, con una presión asfixiante que impidió el asedio inicial previsto por el colectivo celeste. Con la novedad de José Albert en el carril izquierdo y sin Guillem ni Álex Gallar en el once titular, el equipo de Paco Jémez intentó llevar la iniciativa y crear superioridad en el centro, pero se topó con un cuadro pirenaico bien pertrechado en un orden táctico difícil de quebrantar. Bebé, con dos disparos muy escorados desde el perfil zurdo, fue el primero en forzar a la zaga naranja en los 15 primeros minutos, en los que no hubo remates entre los tres palos.

Cumplido el cuarto de hora, el central Bomba frenó en falta una irrupción de Mo Dauda y Marc Domènech, desacertado, estrelló el disparo de libre directo en la barrera. Con el equipo demasiado descolocado y ansioso, el Andorra no tuvo problemas en esquivar el acoso y generar problemas en las transiciones. En el minuto 21 el equipo de Beto Company tuvo su primera ocasión en una falta lateral, y poco después la respuesta celeste fue un disparo muy lejano de Zarzana que atajó sin dificultades Ratti. Pasaban los minutos y la UD Ibiza no era capaz de combinar con criterio a partir de tres cuartos de campo, donde morían todas sus iniciativas. Al filo de la media hora de juego, en una acción aislada fruto de un error del Andorra, Bebé tuvo una buena opción dentro del área pero su disparo raso salió centrado a las manos del portero.

La mejor oportunidad llegó a balón parado en un córner botado por Bebé que cabeceó Iago Indias, pero también a las manos del cancerbero visitante. Ahí pudo lograr el primero el conjunto celeste, que solo dos minutos después protagonizó la acción clave de la eliminatoria. El lateral Martí Vilà se comió un balón en largo que recuperó Unai Medina con determinación; el lateral enfiló solo a portería y fue derribado por Ratti cuando le trataba de regatear. Penalti y amarilla para el meta andorrano. Era el momento. La ocasión de recortar diferencias y acercarse a la clasificación. Sin embargo, el lanzamiento potente de Bebé lo despejó Ratti hacia el poste con una excelente intervención (min. 36). El mazazo cayó a plomo sobre Can Misses y hasta el descanso no hubo más acercamientos.

Lautaro sentencia

Nada más saltar al césped, Domènech encontró un aclarado por banda derecha y su servicio atrás lo remató de primeras Jesús Álvarez, sin sangre y a las manos de Ratti. Los de Jémez siguieron percutiendo y encontraron fisuras en la zaga andorrana, como en una gran asistencia de Zarzana para Mo Dauda, que tras plantarse solo en velocidad echó el balón fuera (min. 52). Otra gran opción que se fue al limbo para desesperación de la parroquia celeste.

El Andorra estaba concediendo más que en la primera mitad, pero al cuadro ibicenco le falta claridad en la finalización de las jugadas. Un cero en efectividad. Al filo del minuto 60 tuvo que ser retirado el central Monjonell tras recibir un fuerte golpe en la cara, y con la entrada de Gori Gracia el equipo pasó a defensa de tres. Era matar o morir, pero no dio tiempo ni a intentarlo cuando un error garrafal de Bebé en defensa abrió la vía para que Lautaro sentenciara la eliminatoria. Tuvo una el cuadro andorrano y no perdonó, castigando con la pena capital la frivolidad del caboverdiano. Hasta el final, el partido fue una auténtica agonía. Pensar en meter tres goles resultaba una quimera, aunque la UD Ibiza no bajó los brazos y generó ocasiones para haber recortado diferencias. En cambio, y siguiendo la tónica de toda la eliminatoria, el equipo ibicenco careció de acierto en los metros finales y no estuvo a la altura de las circunstancias, cerrando en fracaso otro año decepcionante en Primera RFEF.