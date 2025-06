Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: "Estoy convencido de que vamos a remontar el 2-0"

La UD Ibiza se juega este domingo en Can Misses el billete para la final del play-off de ascenso a Segunda División. Tras el 2-0 encajado en Andorra, el equipo de Paco Jémez necesita firmar una remontada épica que iguale la eliminatoria y forzar la prórroga, en caso de ganar por una diferencia de dos goles, para pasar de ronda. En la previa, el técnico celeste se mostró confiado con las opciones de su equipo y satisfecho con el ambiente que se ha generado en la isla.

Durante la semana se ha creado un clima de euforia y mucha confianza respecto a la remontada. Es un resultado adverso, pero hay una atmósfera de mucho optimismo. "Y eso me gusta. El primero que tiene que ser optimista soy yo”, aseguró un Jémez sereno pero ilusionado. “Tenemos que igualar un 2-0, pero ya lo hemos hecho antes. Este es el tipo de partidos por los que todos los profesionales nos hemos preparado alguna vez. Esto ya son finales. Es todo o nada”, recalcó.

Pese a la desventaja, el técnico considera que su equipo está preparado para afrontar el reto y alabó el espíritu de la afición, que se volcará este domingo. “Cuando vas por la calle se respira ese optimismo. Me gusta que nos impregnemos de él. Parece que el campo va a estar lleno o casi lleno. Aquí en Ibiza somos muy del día especial... y más especial que el de mañana, pocos”, dijo con una sonrisa.

Jémez volvió a insistir en la importancia del apoyo del público, pero también lanzó un mensaje de autocrítica constructiva: “Hay que dar para recibir. Si tú das espectáculo y resultados, pero sobre todo espectáculo, la gente viene. Como con una película: si todo el mundo te dice que es buena, vas a verla”.

Sin prisas ni precipitaciones

Sobre el planteamiento del encuentro, el entrenador fue claro: ni prisas ni precipitación. “Tenemos que jugar con calma y tranquilidad. Sin contar una posible prórroga, hay casi 100 minutos para marcar dos goles. No me gustaría acabar con prisas, y tampoco me gustaría empezar con prisas, porque para nuestra manera de jugar las prisas no son buenas consejeras, posiblemente sean nuestro mayor enemigo”, analizó. “Nuestra idea es salir fuerte, dominar y quitarle el balón al Andorra. Esa será una de las claves”.

“Estoy convencido de que podemos levantar un 2-0 perfectamente”, afirmó sin titubeos. Pese al resultado adverso en el Principado, el entrenador considera que el equipo tiene argumentos futbolísticos y mentales para revertir la situación: “Hemos hecho muchos partidos buenos, dentro y fuera de casa. Lo del otro día fue más anecdótico. Ellos tuvieron una efectividad altísima y nosotros no estuvimos acertados en las situaciones donde normalmente decidimos los partidos”.

Interrupciones del rival

No faltó la referencia a las interrupciones que podrían darse en el juego. Jémez se mostró contundente: “Sabemos lo que hace el rival con las pérdidas de tiempo. Lo he visto este año y en algunos partidos ha sido ridículo. Espero un árbitro valiente, que sepa gestionar eso. No podemos permitir que un gran partido se pierda por interrupciones constantes. Necesitamos ritmo, ritmo, ritmo”.

En cuanto al estado físico de la plantilla, el técnico confirmó que el equipo ha llegado en buenas condiciones: “Hemos entrenado y descansado lo necesario. Esta semana no hemos cargado con muchas charlas ni vídeos, porque lo tenemos fresco del partido anterior. Quiero que salgan tranquilos”. Además, confirmó la vuelta a la convocatoria de Álex Gallar y de Guillem, quienes podrían tener minutos. “Han entrenado con el grupo y están disponibles. El único que se queda fuera es Davo”, aclaró.

Descanso estratégico y semana atípica

El plan de entrenamientos también fue tema en la rueda de prensa. El descanso del viernes, fuera del esquema habitual, llamó la atención. Jémez explicó que la planificación vino condicionada por el desgaste del viaje de vuelta desde Andorra: “Llegamos el lunes a mediodía muy cansados, no era conveniente entrenar. Normalmente descansamos el martes, pero lo movimos al jueves para evitar una semana tan larga”. Una muestra más de que cada detalle importa.

Sin miedo al sello del rival

Respecto al planteamiento del Andorra, cuyo técnico advirtió que no renunciarán a su estilo, Paco Jémez fue claro: “Cuando te acostumbras a jugar de una manera, no importa mucho la situación. No creo que se alejen demasiado de lo que han sido durante toda la temporada”. Aun así, entiende que puedan dosificar riesgos dada su ventaja: “Quizá no quieran correr más riesgos de los necesarios en ciertas zonas, pero no espero sorpresas”.

Aprendizajes y exigencia interna

Jémez admitió que el equipo no tuvo la efectividad de otros partidos en el Principado, algo que sí suele mostrar en Can Misses. “Nos faltó un poco de acierto. Tuvimos varios uno contra uno que no concretamos. No fue un mal partido, pero ellos aprovecharon sus momentos mejor que nosotros”, reconoció. También lanzó un mensaje directo a su plantilla: “Echo de menos a más jugadores que se la jueguen. Llevo ocho meses predicando esto. No es casualidad que algunos acaben la temporada con cero o un gol. Si quieres mejorar, tienes que arriesgar más”.

El calor de Can Misses y el valor de la historia

Más allá del aspecto táctico y físico, el técnico insistió en la importancia del factor emocional. “Espero que el ambiente sea mucho mejor al acabar el partido que al empezar. Eso sería buena señal”. Y añadió: “Se respira un ambiente distinto por la calle, la gente está volcada y eso nos hace más fuertes”.

Jémez también apeló al componente histórico de la cita, ya que el club no ha tenido en ocho años una situación como esta, una vuelta de play-off en casa para remontar: "Siempre es bonito hacer algo que no haya hecho nadie”. A largo plazo, considera vital consolidarse como habitual en estas fases: “Si compites cada año en el play-off, algún año lo consigues. Eso es lo que hay que normalizar”.