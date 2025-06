Ramón Juan, portero de la UD Ibiza: "La afición va a hacer el primer gol, y juntos lo vamos a conseguir"

Ramón Juan ha sido uno de los grandes baluartes de la UD Ibiza durante la temporada. Su seguridad bajo palos le ha valido el Trofeo Zamora como portero menos goleado del curso en Primera Federación, pero su ambición va mucho más allá de los premios individuales. Este domingo, el arquero catalán se enfrentará junto a sus compañeros al reto más importante del año: remontar el 2-0 encajado en Andorra y sellar el pase a la siguiente ronda del play-off de ascenso a Segunda División.

En la rueda de prensa previa al duelo de vuelta en Can Misses, Ramón Juan mostró un mensaje claro y optimista: “Nosotros confiamos al 100% en que lo podemos hacer. Luego se puede dar o no, pero estoy seguro de que vamos a competir y a estar cerca”. El discurso del guardameta no dejó lugar a dudas: el equipo cree en la remontada, y ahora es el momento de que la afición juegue su papel.

Optimismo tras el golpe inicial

La derrota por 2-0 en el partido de ida fue un mazazo para la plantilla. “Justo después del partido estábamos muy jodidos”, reconoció Ramón, “pero conforme pasaron las horas y ya en la cena lo hablábamos: que se le podía dar la vuelta, que pensábamos que se les podía hacer daño. En algunos momentos del partido conseguimos hacerlo, así que estamos confiados en que aquí en Can Misses lo vamos a lograr”.

Esa fe no nace del azar, sino del conocimiento del propio potencial. El propio portero recordó que esta temporada ya han ganado en casa por dos o más goles de diferencia en hasta siete ocasiones. “Lo hemos hecho bastantes veces. El 2-0 es un resultado complicado, pero no imposible”, aseguró.

El papel crucial de la afición

Uno de los mensajes más repetidos por Ramón Juan fue el llamamiento a la afición celeste. “Creo que la afición va a hacer el primer gol, estoy seguro de ello”, afirmó con convicción. “El club y el Ayuntamiento están poniendo de su parte para que eso sea así. Si lo hacemos todos juntos será mucho más fácil que si lo intentamos solo unos pocos”.

El meta explicó cómo el calor del público puede marcar diferencias. “Cuando ves una afición tan entregada, el rival lo nota. Ha habido partidos aquí en los que el estadio ha apretado y se ha notado que al rival le cuesta. Si somos un equipo que quiere tener la bola y la afición hace que el rival se sienta incómodo, entonces será mucho más complicado para ellos”.

Además, lanzó un mensaje claro a la hinchada: “Nos ayuda mucho que se les oiga, que los veamos. Eso te motiva. No solo a nosotros, también incomoda al contrario. Queremos que el domingo Can Misses sea una caldera”.

Autocrítica y análisis del primer duelo

Más allá de la ilusión, Ramón Juan también hizo un ejercicio de autocrítica sobre lo sucedido en Andorra. Reconoció que el equipo tuvo un gran arranque, pero se desinfló tras el primer gol del rival. “Los primeros 18 minutos fueron muy buenos, los abasallamos, no pasaban de medio campo. Pero tras el gol de ellos, se metieron en el partido y nos costó más”, comentó. “Eso es lo que tenemos que repetir este domingo: esa intensidad y esa puesta en escena inicial”.

Sobre el rendimiento general del equipo en el Principado, fue claro: “No estuvimos mal. Quizá merecimos algo más no por ocasiones claras, pero sí por situaciones de generar peligro. Ellos estuvieron más acertados en el último pase y en la efectividad”.

El factor emocional y el peso de las bajas

El portero celeste reconoció que el equipo ha tenido que gestionar una semana compleja, emocionalmente intensa. “Es una semana parecida a la anterior. Queremos que llegue el partido ya. No es como perder tres puntos en liga regular, es perder una parte de la eliminatoria. Pero ahora tenemos la vuelta en casa, y eso es un plus”.

También se refirió a las importantes ausencias que sufrió el equipo en la ida, como las de Davo, Guillem y Gallar. “Fueron tres bajas muy importantes, pero tenemos plantilla para afrontarlo. Jugadores como Marc, Iago o Monju estuvieron a muy buen nivel. Con los que estemos, se puede hacer igual de bien”, señaló. En este sentido, tanto Gallar como Guillem podrían estar ya recuperados para la gran cita del domingo. No así Davo, que no se ha recuperado de sus molestias en el sóleo.

Un rival que no se encerrará

Ramón también valoró el estilo de juego del Andorra y cómo eso puede condicionar el duelo de vuelta. “No creo que cambien su forma de jugar. No se van a encerrar, y eso abre un partido que será igualado, donde ambos tendremos ocasiones. Será importante ser eficaces en ambas áreas”.

Y, aunque prefirió no hablar de la prórroga, dejó claro cuál es la intención del equipo: “Si somos eficaces, nos llevaremos el partido y, con un poco de suerte, la eliminatoria. Espero no tener que ir a la prórroga, pero si toca, pues a por ello”. Cabe recordar que no habrá penaltis y que pasaría la UD Ibiza en caso de empate.

Reconocimiento individual sin desviar el foco

Sobre su premio como mejor portero del año, Ramón Juan se mostró agradecido pero cauto: “Es un premio que se le da al portero, pero es grupal. Sin el trabajo de todos, desde los delanteros hasta mis compañeros de portería, no habría sido posible. Estoy contento, claro, pero si no conseguimos el objetivo, no servirá de gran cosa”.

La exigencia del club

Por último, el guardameta reflexionó sobre la presión que rodea al club ibicenco. “Sabemos la exigencia de esta entidad. Puedes hacer una gran temporada, pero si no logras el objetivo (en referencia al ascenso), parece que no ha servido. Eso también forma parte del juego. Aquí hay que dar el 100% siempre”.