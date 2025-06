La UD Ibiza se agarra a Can Misses para seguir con vida

Operación remontada. A eso se aferra la UD Ibiza, que el próximo domingo (19 horas) recibirá al FC Andorra en el partido de vuelta de la primera ronda del play-off de ascenso a Segunda División. En la ida disputada en el Principado, el conjunto de Paco Jémez claudicó por 2-0 en un encuentro en el que fue de más a menos, con un gran inicio hasta el gol de Josep Cerdà en el minuto 19, momento en el que cambiaron las tornas y el Andorra tomó la iniciativa, asestando un golpe letal en la mandíbula ibicenca antes del descanso con el segundo gol de Lautaro.

La UD Ibiza mejora sus prestaciones cuando recibe a sus rivales en el Palladium Can Misses, donde solo ha perdido un partido en lo que llevamos de año. Además, el conjunto insular ve puerta con facilidad cuando juega ante su afición, que tiene varios precedentes a los que aferrarse para confiar en la remontada. Al haber quedado mejor clasificado que el FC Andorra, a la UD Ibiza le vale con ganar por una diferencia de dos goles en el partido de vuelta, ya que se clasificaría para la siguiente eliminatoria por tener un mejor bagaje en la fase regular, en la que finalizó en tercera posición, mientras que su rival acabó la temporada en cuarto lugar.

El equipo celeste venció en casa con contundencia y gran superioridad en el último partido de liga al líder, el Ceuta, que no pudo hacer nada para parar el vendaval ofensivo pitiuso y que se fue de Ibiza con un 5-0 tras no perder un partido en Primera RFEF desde el pasado 17 de noviembre. Anteriormente, el 10 de mayo, la UD Ibiza ganó 2-0 ante el Alcorcón, y el 18 de abril derrotó por 3-0 al Sevilla. En febrero, los pupilos de Paco Jémez batieron por 5-3 al Antequera, otro de los equipos que está inmerso en la lucha por el ascenso a Segunda División y que encajó cuatro goles en 31 minutos en Can Misses, de donde también se fue sometido el Atlético Sanluqueño por 4-2.

El Mérida, que también se ha clasificado para la fase final de la temporada, mordió también el polvo en Ibiza el pasado 26 de enero por 3-0 en una goleada que pudo ser incluso mayor, ya que Gallar falló un penalti en el minuto 54. Por último, el 16 de noviembre, el Marbella visitó el Palladium Can Misses en el debut de Paco Jémez como técnico ibicenco, y los andaluces sucumbieron por un resultado de 2-0.

La remontada es posible, como atestiguan los datos. De los once partidos disputados este 2025 en casa, a la UD Ibiza le valdrían seis resultados para darle la vuelta a la tortilla y clasificarse a la final del play-off. Las claves estarán en mejorar en el aspecto defensivo, ya que el Andorra con cuatro tiros a puerta metió dos goles el pasado domingo, dando también un palo en la primera parte que habría puesto cuesta arriba la eliminatoria.

Otro de los aspectos fundamentales será recuperar a alguno de los jugadores lesionados, sobre todo en la parcela ofensiva, porque este equipo no es el mismo cuando Gallar y Davo no están en el campo, algo que se evidenció el pasado domingo en el Principado. El domingo, la UD Ibiza deberá salir con mucha intensidad desde el inicio de partido para tratar de irse con ventaja al descanso y que no le entre la ansiedad de ver que el tiempo se agota. Si se llega al ecuador del partido con ventaja, los gladiadores celestes tendrán oportunidades para lograr la machada y quedarse a solo dos partidos de lograr ese anhelado ascenso a Segunda División. ¡Sí se puede!