La UD Ibiza hace aguas en Andorra y deberá remontar en Can Misses

La UD Ibiza tendrá que remontar una desventaja de dos goles en Can Misses frente al FC Andorra para superar la primera eliminatoria del 'play-off' de ascenso a Segunda División después de caer por 2-0 en el encuentro de ida disputado en el Principado. El equipo ibicenco patinó de nuevo lejos de su estadio, donde acumula seis encuentros seguidos sin ganar, y se complica su clasificación tras protagonizar un partido estéril en ataque y con muchas lagunas defensivas. El equipo de Paco Jémez volvió a ser incapaz de ver portería lejos de su estadio, aquejado también por las bajas, y deberá reaccionar ante su afición si quiere seguir vivo en la lucha por el ascenso.

La primera parte tuvo dos caras bien diferenciadas, y estuvo marcada por la fragilidad defensiva del equipo ibicenco. La UD Ibiza saltó con personalidad al estadio Encamps del Principado, con una presión alta que anuló la propuesta combinativa inicial de los andorranos. Fruto de ello llegaron dos buenas acciones en botas de Bebé y Mo Dauda que acabaron sin consecuencias. La propuesta netamente ofensiva se acabaría volviendo en contra de Paco Jémez, que apostó en su equipo titular por Astals (en lugar de un hombre experimentado como Unai Medina) y López-Pinto en banda derecha. Iago Indias, Domènech y Mo Dauda suplieron las importantes ausencias de Guillem, Gallar y Davo en el estreno del 'play-off' de ascenso a Segunda División.

En los albores del partido, la formación de Beto Company era incapaz de superar las líneas del cuadro ibicenco y a los 8 minutos Javi Jiménez gozó de la mejor ocasión con un disparo entre palos, dentro del área, que atajó el meta local tras rozar en un defensor. El lateral zurdo había iniciado la transición filtrando un buen balón para Olabe, y la asistencia al área del vasco generó serios problemas en la retaguardia pirenaica. La salida en tromba del cuadro isleño era muy loable, pero sin una defensa ordenada tenía visos de convertirse en suicida, como así fue cuando el Andorra comenzó a encontrar fisuras a la espalda de la defensa.

El primer acercamiento del Andorra, con un remate raso a puerta de Álvaro Martín, llegó cumplido el minuto 15 de encuentro. Después, la UD Ibiza volvió a llevar el juego al campo rival y tras un saque de esquina obligó al portero Nico Ratti a intervenir por dos ocasiones para evitar males mayores. Los de Jémez había salido mejor al partido, pero en un contragolpe mal defendido tomó ventaja en la eliminatoria el club de Gerard Piqué. El talentoso Álvaro Martín lanzó un balón a la espalda de la zaga, Bebé no logró frenar la carrera del lateral Casadesús por banda y Josep Cerdá embocó a gol su asistencia ajustado el balón al palo, haciendo imposible la estirada de Ramón Juan (1-0, min. 20). Los celestes llevaban un mes imbatidos, pero vieron frenada su racha en el peor momento y cuando más estaban tratando de buscar la portería rival.

Tras el gol, la escuadra ibicenca comenzó a perder el control del balón y a desesperarse ante un mediocampo andorrano que estaba leyendo mejor el partido. Cumplida la media hora de juego, Paco Jémez indicó a Bebé y López-Pinto que permutaran sus posiciones en banda, y el caboverdiano en la primera que tuvo llegó a línea de fondo y lanzó un misil que despejó como pudo el cancerbero local. Un espejismo de lo que iba a ser la recta final hasta el descanso.

A los 38 minutos, Ramón Juan pudo provocar varios infartos a la hinchada celeste después de enredarse con un balón y estar a punto de perderlo dejando en bandeja el 2-0. Por suerte, reaccionó a tiempo el guardameta barcelonés, al contrario de lo que iba a acontecer a continuación. Con un Ibiza claramente abrumado y sin capacidad de reacción, Manu Nieto avisó a cinco minutos del descanso con un cabezazo al poste y, en el 43', Lautaro consiguió ampliar la ventaja tras ganar la espalda de los centrales y rematar de primeras, al fondo de las mallas, un excelente servicio desde el carril zurdo de Martí Vilà.

Sin capacidad de reacción

La UD Ibiza debía recuperar el control del esférico y jugar sin ansiedad y con claridad de ideas para fabricar ocasiones. Jémez no esperó e introdujo a Zarzana por López-Pinto tras el paso por vestuarios. Un gol metía a los celestes de lleno en la eliminatoria, pero el Andorra supo gestionar su renta y provocar pérdidas de tiempo para frenar el ritmo del conjunto balear. Pasaban los minutos sin que la UD Ibiza probara al portero pirenaico. Ni siquiera un buen disparo lejano de Javi Jiménez, cumplido el minuto 60, encontró portería. Al equipo celeste le faltaba juego interior y era muy previsible por bandas, al tiempo que Mo Dauda naufragaba en la punta de ataque sin entrar apenas en juego. Y el Andorra podía matar a la contra o finalizando alguna de sus triangulaciones.

Jémez, que no había logrado cambiar la dinámica de los suyos, agitó el avispero en el minuto 70 dando entrada a Gori por Javi Jiménez para arriesgar con defensa de tres. El tiempo se agotaba y no había reacción. Tampoco llegó tras una gran asistencia de Mo Dauda al espacio para Bebé, que no consiguió zafarse del último defensor ni disparar a portería con todo a su favor. Con un cuarto de hora por delante, el técnico cordobés introdujo a Quique y a Eugeni. Bebé tuvo otro contragolpe peligroso para lograr el 2-1, pero tampoco tuvo claridad de ideas. En la jugada siguiente, el Andorra perdonó la sentencia cuando Luismi recibió solo ante Ramón pero no supo definir con acierto. Quedaban cinco minutos para el final y al equipo ibicenco se le agotaba el tiempo para recortar diferencias. Ni siquiera arrinconó a su rival en los minutos finales, exhibiendo una imagen muy pobre en el momento de la verdad. Tocará remontar en Can Misses. Un 2-0 le valdría para pasar de ronda al término de una hipotética prórroga. Pero ya no hay margen de error.