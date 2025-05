Paco Jémez, técnico de la UD Ibiza: «No van a jugar ni Davo, ni Gallar, ni Guillem en Andorra»

Cuatro partidos a vida o muerte. Eso es lo que va a afrontar la UD Ibiza, que llega al tramo decisivo de la temporada y que se encuentra a solo cuatro encuentros de poder conseguir el objetivo del ascenso a Segunda División. Su técnico, Paco Jémez, abordó esto, entre otras cosas, este viernes en la rueda de prensa previa al partido de ida de la primera ronda del play-off de ascenso a la categoría de plata de nuestro fútbol, que enfrentará el domingo (17 horas) a los celestes frente al FC Andorra en el Principado.

Cambio de estadio para la ida

«Sé que vamos a jugar en un campo que no es en el que juegan habitualmente, pero me da igual. Mientras tenga porterías, podamos jugar, y tenga un césped en buen estado, el resto es secundario».

Estado del equipo

«El equipo ha entrenado bien. Los entrenamientos ahora van en función de como están los jugadores, hay días que están más cansados y otros que no. Llevamos ya muchos partidos encima y varios meses compitiendo, por lo que los entrenamientos van más destinados a hacer cosas que nos vamos a encontrar en el partido contra el Andorra y para ir viendo las sensaciones de los jugadores».

Ausencias de Davo, Gallar y Guillem

«Vamos a viajar todos, menos Del Olmo, pero ni Davo, ni Gallar, ni Guillem van a jugar el partido del domingo».

Como llega el equipo al play-off

«Creo que llegamos en un buen momento. Es verdad que nos faltan jugadores importantes, por eso espero que el resto de la plantilla dé un paso adelante. Tenemos que dar todos un poco más y ser capaces de que el rendimiento del equipo no se vea afectado por las ausencias. Hemos hecho un final de temporada bastante bueno, llegamos en trayectoria ascendente y eso es bueno para afrontar lo que viene ahora. Es cierto que ya no vale nada lo que ha pasado anteriormente, pero llegamos en una buena situación al play-off».

¿Cuánto peso tiene el estado mental en una eliminatoria?

«Mucho, los profesionales llegan más cansados mental que físicamente. Tenemos que entender que esto es una eliminatoria de dos partidos, que tenemos que jugar al fútbol como sabemos, pero sin perder la tranquilidad y los nervios, porque aquí los errores se pagan caros. En la fase regular, si cometes un error tienes 10 partidos para arreglarlo, pero aquí no. Es muy importante que los jugadores controlen sus reacciones, su ímpetu y todo lo que pueda hacerles daño. Que no nos saquen tarjetas innecesarias, expulsiones innecesarias o cosas que afecten negativamente al equipo. Si al final de la eliminatoria el contrario demuestra que es mejor que tú, se le da la mano y la enhorabuena, pero sería una pena que a un equipo como el nuestro que ha peleado tanto, se le vaya el ascenso por cometer errores que no tiene que cometer».

Los peligros del Andorra

«La estadística es algo que está ahí, pero que ya no es tan relevante en este momento de la temporada. Yo me centro más en analizar al rival, que es muy parecido a nosotros, en cuanto a manera de juego, colocación en el campo, mecanismos de sacar el balón… Tengo que dar esa información a los jugadores para que puedan contrarrestar al Andorra y le puedan hacer daño en el campo. No voy a tener demasiado en cuenta lo que han hecho hasta ahora, pero hemos visto bastante de ellos y llegamos a este partido sabiendo qué tipo de partido queremos».

Eliminatoria a doble partido

«No quiero que nadie piense ni quiero que nadie salga al campo pensando en dejarlo todo para la vuelta. Sabemos que hay vueltas, pero para mí eso no es definitivo. No me gusta especular, no sé si es un error o una virtud, pero ya sé lo que les pasa a los equipos que salen a especular, que igual la vuelta te la puedes ahorrar. Sería muy triste que se nos escapase la eliminatoria por ser conservadores, por ser precavidos o por pensar que podemos arreglarlo en casa».

Manuel Nieto y Lautaro, el gol andorrano

«Tienen dos delanteros con mucho gol. Manu está jugando en banda, porque su entrenador no quiere cambiar el 4-3-3. Hay situaciones de ataque en las que ellos dos se juntan más en el medio, porque Manu Nieto no es un extremo al uso, pero entre los dos llevan 25 goles, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Debemos tener especial atención porque en el área son muy peligrosos».