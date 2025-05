El FC Andorra, primer obstáculo de la UD Ibiza para el ascenso

La UD Ibiza, que se encuentra a cuatro partidos de volver a Segunda División, ya conoce a su primer rival en el play-off de ascenso: el FC Andorra, equipo que la pasada temporada descendió de la categoría de plata de nuestro fútbol y que este curso finalizó la fase regular en cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF con 60 puntos. La ida se disputará el próximo domingo a las 17 horas en el Estadi Nacional de Andorra, mientras que la vuelta tendrá lugar el domingo 8 de junio, a las 19 horas, en el Palladium Can Misses.

El equipo del Principado, que ha ido de menos a más durante el campeonato liguero, ha sufrido una temporada convulsa con varios altibajos y cambio de entrenador, similar a lo que le ha ocurrido a la UD Ibiza. El técnico que comenzó la temporada, Ferran Costa, fue cesado el pasado 20 de enero tras una mala racha de resultados que colocaron a los andorranos en décima posición con un bagaje de siete victorias, siete empates y seis derrotas.

Expectativas muy alejadas de las que se marcó la directiva al principio de la campaña, por lo que Gerard Piqué, presidente del club, decidió prescindir de sus servicios y dar la alternativa al segundo entrenador, Beto Company, que en principio tomaba las riendas del conjunto del Principado de forma interina, pero que, gracias a los buenos resultados conseguidos, se ha ganado el derecho a finalizar la temporada. Además, Company está teniendo un ayudante de lujo, ya que Gerard Piqué se ha puesto prácticamente como segundo entrenador tras la destitución de Ferran Costa. El exjugador del FC Barcelona asiste de viernes a domingo a Andorra, y va a la gran mayoría de los partidos fuera del Principado, arropando a los jugadores en el vestuario y encargándose de las jugadas de estrategia.

El tándem Company-Piqué consiguió revertir la situación y, desde que Costa fue cesado, el equipo ha mejorado ostensiblemente sus prestaciones. En 18 partidos bajo las órdenes del de Manresa, los andorranos han conseguido nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas, con un juego alegre y pragmático con el que ha ganado en solidez defensiva, sobre todo en casa. Además, llegan en un buen estado de forma al play-off, con una sola derrota en los últimos cinco partidos y empatando en la pasada jornada en casa del campeón de su grupo, la Cultural Leonesa.

Company, que utiliza un esquema de 4-4-2, cuenta con dos delanteros de alto nivel: Manuel Nieto, que ha finalizado la fase regular con 13 goles, anotando cinco en los últimos cinco partidos, y Lauti, que acabó la liga anotando 12 dianas, siendo cuatro de ellas en los últimos seis encuentros. Muy atenta deberá estar la defensa ibicenca para neutralizar la pólvora de sus hombres de arriba, ya que ahí residirá una de las claves de la eliminatoria. En cuanto al bagaje ofensivo y defensivo, ambos equipos manejan números similares: el Andorra ha anotado 49 goles y ha encajado 38 en la fase regular, mientras que la UD Ibiza ha perforado la portería rival en 51 ocasiones y ha sacado el balón de la suya en 33.

Otro dato importante es que la UD Ibiza no se encontrará una olla a presión en su visita al Estadi Nacional, que cuenta con una capacidad de 3.347 espectadores, pero que este año ha tenido una afluencia media de 1.000 asistentes. Los andorranos no han conseguido afianzar esa masa social que esperaban, como demuestra el dato de hace dos temporadas, en Segunda División, con una media en los partidos de casa de 2.041 personas. A pesar de ello, el conjunto de Company es bastante fiable en su feudo, donde ha perdido dos de los últimos diez partidos, enlazando una racha de ocho seguidos sin conocer la derrota. Veremos cómo se comporta la UD Ibiza en territorio andorrano, ya que los pitiusos llevan sin conseguir un triunfo fuera de Can Misses desde el pasado 2 de marzo.

Como dijo Jémez el pasado sábado en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Ceuta, será una eliminatoria que se decida «por pequeños detalles», ya que «no hay grandes diferencias entre los equipos», por lo que «cualquiera te puede eliminar». Las espadas están en todo lo alto, y la UD Ibiza a cuatro partidos de regresar a Segunda División.

Los abonados, gratis

La UD Ibiza permitirá la asistencia gratuita a sus abonados en todos los partidos del play-off en casa. Todos los socios que quieran retirar su entrada, podrán hacerlo desde hoy hasta el próximo sábado de manera online o presencial en las taquillas o en la Tienda Oficial del estadio desde las 10.30 hasta las 14 horas y de 16 a 19 del viernes. El sábado se podrán retirar entre las 10.30 y las 14 horas. Para el partido del próximo domingo en Andorra, el club ha sacado un formulario que los que quieran asistir deberán rellenar antes de mañana a las 12 horas, y el precio será de 15 euros.