La UD Ibiza le endosa una 'manita' al Ceuta y comenzará el 'play-off' con el Andorra

La UD Ibiza ha protagonizado este sábado una de sus mejores actuaciones para cerrar la temporada regular con la moral muy reforzada de cara al 'play-off' de ascenso que comenzará la próxima semana frente al Andorra. El equipo de Paco Jémez le ha endosado una 'manita' al campeón, un Ceuta que no se jugaba nada y que ha dejado una imagen muy pobre en Can Misses, y finaliza como tercer clasificado tras la victoria 'in extremis' del Real Murcia ante el Algeciras. Con los resultados de la última jornada en ambos grupos, la UD Ibiza tendrá ventaja de campo al menos en la primera eliminatoria de ascenso y avanzará en caso de empate en la prórroga. Su primer rival será un Andorra que ha concluido en cuarta posición la liga en el Grupo 1 de Primera RFEF. Si supera la primera ronda, la formación ibicenca jugaría por un puesto en Segunda División contra el ganador de la eliminatoria Antequera-Ponferradina. En cualquier caso, la contundente victoria de los celestes en Can Misses (5-0) y las buenas sensaciones con las que cierran la Liga permiten soñar en grande de cara al ascenso a LaLiga Hypermotion.

La escuadra celeste salió muy enchufada al partido ante un Ceuta que ha estado viviendo durante días su particular fiesta de campeón en la isla. Cumplido el minuto 4 de juego llegó la primera gran ocasión para los celestes con un trallazo de Bebé que tras hacer la habitual 'folha seca' impactó con violencia en el larguero. El rechace, aunque en fuera de juego, lo cabeceó también al palo Davo, quien ya había demostrado un minuto antes su instinto volviendo loca a la zaga ceutí.

En cuanto al once titular, Paco Jémez reservó a sus jugadores apercibidos a excepción de Iago indias y Escassi, que formaron en el centro de la zaga con Guillem y José Albert en los costados. Por delante saltaron de inicio Gori, Domènech y López-Pinto.

La UD Ibiza estaba asediando al Ceuta y al filo del cuarto de hora abrió el electrónico cuando Davo remató en el área pequeña un centro raso perfecto de José Albert. El delantero gallego, anticipando a su marcador, volvió a demostrar su olfato con un tanto de goleador nato (1-0, min. 14). El dominio del conjunto ibicenco era abrumador y pronto llegó el segundo en un espectacular zapatazo de Bebé, dentro del área, que limpió las telarañas de la escuadra defendida por Vallejo. El extremo caboverdinago se había hecho hueco entre la defensa norteafricana y armó un derechazo inapelable que hizo enloquecer a la grada. El Ceuta estaba mostrando una imagen un tanto deshonrosa de su vitola de campeón. No se jugaba nada en Can Misses, ya ascendido a Segunda, pero apenas olió el balón en la primera media hora de encuentro.

Una de las más agradables sorpresas en este inicio de encuentro fue José Albert, que pudo hacer el tercero en el minuto 31 tras llegar con potencia y calidad al área. Por otro lado, sus centros al área eran mucho más precisos que los que venía ofreciendo Javi Jiménez. Hay lateral. En la acicón siguiente ganó línea de fondo Gori, asistió por bajo al área y Davo amagó dejando el remate a López-Pinto, pero el cuero se fue por encima del travesaño. Pero no todo iban a ser buenas noticias. El estadio se enmudeció y contuvo el aliento cuando, cumplido el minuto 37, Davo se echó al suelo pidiendo el cambio. El punta se retiró por precaución tras notar molestias en el sóleo.

La dinámica del encuentro no varió tras el cambio, y José Albert estableció ahora sí el tercero rompiendo la espalda de la defensa y definiendo a la perfección ante la salida de Vallejo (min. 40).

Segunda parte

El equipo ibicenco se había encontrado con su mejor versión en el momento más oportuno, y tras el paso por vestuarios no levantó el pie del acelerador. El cuarto llevó la firma de Quique, que falta le hacía marcar, tras remachar en el primer palo un excelente servicio de López-Pinto tras marcharse por potencia en banda izquierda (4-0, min. 52). La manita pudo llegar minutos después pero Gori mandó el balón a las nubes con todo a su favor. El Ceuta agonizaba sobre el césped, a saber por qué.

José Juan Romero hizo cuatro cambios de golpe, pero fue la UD Ibiza quien pudo aumentar su renta tras un jugadón de Eugeni, con ruleta incluida en el área, que acabó desaprovechando Zarzana. Rodri Ríos, recién entrado, pudo recortar distancias, pero fue López-Pinto el que selló el 5-0 en el minuto 66 con un golazo con pierna diestra tras recortar s dos defensas y mandar el balón al palo largo. José Albert redondeó su partidazo provocando un penalti de Capa por derribo en el área tras cabalgar 50 metros. Escassi, que pidió tirarlo, se estrelló con un buen Vallejo desde los once metros.