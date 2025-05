Paco Jémez: «Los que no vienen al campo, que no nos exijan estar en Segunda División»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, compareció este jueves en la rueda de prensa previa al último partido liguero, que su plantilla disputará el próximo sábado ante el Ceuta (16 horas, Palladium Can Misses). El preparador celeste repasó los diferentes temas de la actualidad del equipo: la mala racha fuera de casa, el play-off de ascenso, o el estado de sus jugadores lesionados.

Posibilidades de quedar segundos

«Hasta que no terminemos la fase regular, nuestra obligación es ganar nuestro partido y esperar. Todo pasa por ganar nosotros un partido muy difícil contra el actual campeón, ojalá la gente lo vea así y se anime a venir. Tenemos que agotar todas las posibilidades para intentar alcanzar el subcampeonato y mantener el nivel competitivo que tenemos».

Importancia de acabar la fase regular con una victoria

«Hoy hemos comentado que los puntos son muy importantes porque todavía hay cosas en juego. Pero siendo el último partido, te quieres ir con unas buenas sensaciones, ganando, viendo a tu gente contenta, porque eso de alguna forma te va a reafirmar en lo que viene después».

Seis jugadores ibicencos apercibidos

«Mi obligación es intentar llegar al play-off con toda la gente disponible y no perder a nadie por el camino, porque eso sería un gran error por mi parte. Tenemos cinco defensas apercibidos, alguno va a tener que jugar, no puedo reservar a todos. Miraremos muy bien qué jugadores tienen más tranquilidad para gestionar esta situación, porque es un partido en el que nos jugamos cosas y debemos amoldarnos a lo que hay».

Poca gente en los partidos de Can Misses

«Es muy difícil hacer las cosas así, porque tú te vas a enfrentar a equipos que van a tener un campo lleno y van a tener una ventaja en ese aspecto. Jugar con un campo lleno no te da la victoria, pero condiciona muchísimos factores. Pero yo no me quiero fijar en los que no vienen, quiero dar las gracias a los que sí lo hacen. Si el sábado vienen 300 personas, esas son las mías. El resto, que haga lo que quiera, que aquí cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, pero luego los que no vienen al campo que no nos exijan que hay que estar en Segunda División. Para exigir hay que dar».

Análisis del partido ante el Ceuta

«Tengo muy claro que no podemos prever un partido en el que creamos que vamos a ganar fácilmente. El Ceuta es muy buen equipo, seguirá teniendo sus motivaciones, y nosotros nos tenemos que poner en el peor de los escenarios, que es que nos vamos a encontrar a un Ceuta, que va a venir a ganar. Tenemos que esperar que nos enfrentamos a un gran rival y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo y jugar muy bien para ganar este partido, por lo que espero que mis jugadores no se equivoquen y sepan que aquí nadie regala nada».

Primer partido del play-off fuera de casa

«Vamos a llegar bien, con buen tono físico. Intentaremos mejorar algunas cosas que se pueden mejorar, pero si estamos en esta posición es que hemos hecho más cosas bien que mal. Pero al final es una continuación de lo que nos ha llegado. (10:38) Es muy importante cómo llegan los equipos a este punto. En las eliminatorias, el aspecto mental es muy importante, tienes que manejar muchas cosas: lesiones, arbitrajes… y el que mejor sepa gestionar eso, es el que pasará a la siguiente ronda, pero eso ya llegará».

Estado de los jugadores lesionados

«Mo Dauda es posible que la semana que viene ya empiece a entrenar con el equipo. Gallar está más parado, haciendo trabajo en el gimnasio, se está recuperando, pero todavía no está para entrenar».

Poco rendimiento ofensivo ante el Atlético de Madrid

«Es un equipo que encaja muy pocos goles, muy físico y con gente que se cierra muy bien en el medio, por lo que no es fácil hacerle ocasiones. Pero sí que hemos detectado algunos errores que hemos cometido en nuestras situaciones de ataque, fallos que también vi el día del Recre. Llegamos con gente al área, pero nos falta juego interior, necesitamos más jugadores por dentro para que haya más control y, a partir de ahí, encontrar situaciones por dentro, pero sin perder la amplitud que nos pueden dar nuestros laterales».