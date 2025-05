Los abonados de la UD Ibiza podrán asistir gratis a los partidos del 'play-off' de ascenso

La UD Ibiza disputará a partir de la semana próxima el play-off de ascenso a LaLiga Hypermotion. El rival y la fecha están aún pendientes de confirmar, ya que resta una jornada de liga del campeonato regular de Primera RFEF. El sábado por la noche, una vez concluya el partido de los ibicencos frente al actual campeón, la AD Ceuta, se conocerá tanto el rival al que se enfrentan en la semifinal de play-off como si se disputa la ida o la vuelta en Can Misses.

Desde la UD Ibiza quieren trasladar a sus abonados que podrán disfrutar del play-off de ascenso de forma totalmente gratuita. No obstante, con el objetivo de ver un Palladium Can Misses completamente lleno, los abonados tendrán que retirar su entrada para el partido, algo que podrán hacer de dos maneras: Vía Online, en el portal del abonado, a través de su cuenta personal. La entrada la recibirán de forma telemática a su correo electrónico, y por vía presencial, recogiendo su entrada en las taquillas o en la Tienda Oficial del Palladium Can Misses en un horario pendiente de confirmar.

El hecho de no retirar la entrada antes de una determinada fecha significará que el asiento queda libre y a disposición del club para ponerlo a la venta el día del partido. Cada abonado tendrá, además, preferencia a la hora de adquirir una entrada extra.