Javi Jiménez, jugador de la UD Ibiza: «Me desilusionó salir a calentar ante el Alcorcón y ver solo tres personas en la grada»

El lateral izquierdo de la UD Ibiza, Javi Jiménez, compareció este miércoles en la rueda de prensa previa al último partido liguero ante el Ceuta para analizar como se encuentra la plantilla de cara al play-off de ascenso a Segunda División y la mala racha que alberga fuera de casa, con cinco partidos consecutivos sin conseguir la victoria.

Partido ante el Atlético de Madrid

«El equipo hizo un partido completo, ellos se jugaban mucho, no era mucho un partido fácil. Fue una pena, pero creo que en líneas generales el equipo hizo un buen partido ante una gran plantilla que venía con muchos partidos sin perder en su campo».

Problemas para ganar fuera de Ibiza

«Nosotros somos realistas con lo que pasa dentro del terreno del juego, sabemos que últimamente a lo mejor no estamos teniendo esa fluidez, no solo arriba, quizá los defensas no estamos siendo capaces de llevar el balón a los extremos o delanteros en las mejores condiciones para ponérselo a ellos más favorable de cara a puerta. Creo que es un tema de todos, no creo, lo sabemos y estamos trabajando para ello, para prepararnos y para ir mejorando para lo que está por venir».

La mala racha fuera de casa, ¿problema mental o futbolístico?

«Creo que es un conjunto de cosas, nosotros sabemos que esa racha de cinco partidos seguidos sin ganar fuera es la que no nos ha permitido llegar al final de liga para pelear ese liderato que ha conseguido el Ceuta con todo el mérito que ello conlleva. Es un tema mental, de acierto, y un poco de suerte».

Cuatro partidos de los últimos cinco sin encajar gol

«Intentamos mantener ese equilibrio, porque si el día del Recre el tiro del medio del campo que dio al palo entra, ya no estaríamos hablando de esa racha de portería a cero. Hay cosas que no se pueden controlar, pero lo más importante es el partido del Ceuta, ya que podemos ganar una posición, pero también perderla. Hay que pensar en el partido del sábado y a partir de la semana que viene poner la visión y la mente en el play-off».

Momento de dar un paso adelante

«Sí, nosotros hemos hablado internamente de este tipo de cosas, porque es verdad que cuando hemos tenido esa opción de dar un golpe encima a la mesa, no hemos sido capaces de sacar ese partido adelante. Hemos sido bastante autocríticos desde dentro y creo que esa mala racha nos ha hecho crecer como equipo y probablemente nos haga llegar más fuertes al tramo decisivo de la temporada».

Estado del equipo

«Creo que el partido del Ceuta tiene varias connotaciones que son bastante importantes de cara a lo que viene. La primera es que la plantilla termine con una sensación buena, también para enganchar a la gente, porque sí que creo, al menos desde mi punto de vista, que la gente se ha desenganchado. El día del Alcorcón nos jugábamos mucho y cuando salimos a calentar había tres personas en la grada, algo desde mi punto de vista incomprensible. A mí me sorprendió, me chocó y me desilusionó bastante. Nosotros somos lo suficientemente profesionales para afrontar los partidos con la máxima responsabilidad, independientemente de lo que haya en la grada porque es nuestro trabajo, pero creo que la gente debería animarse respecto a lo que está por venir. Si se quiere poner al Ibiza en el fútbol profesional, obviamente los jugadores somos responsables, pero con una afición de atrás es mucho más fácil. Invito a la gente a que venga para que empecemos a generar un ambiente de fútbol que nos ayude a preparar todo lo que viene».

Poca masa social

«Nosotros sabemos lo joven que es la entidad y que nosotros también hemos tenido vaivenes que hacen que la gente no se termine de enganchar, todo eso lo sabemos. Pero estamos en un punto en el creo que es momento de todo el mundo, nosotros desde nuestra parcela y la gente de dar un paso adelante. Necesitamos de la gente, sabemos que en los partidos fuera hay una logística y unos costes, pero tenemos que generar el mejor ambiente posible en Can Misses».