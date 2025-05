La segunda plaza de la UD Ibiza pasa por ganar al Atlético de Madrid B

La UD Ibiza afronta hoy (19 horas, Cerro del Espino) un partido clave en sus aspiraciones por alcanzar la segunda posición del Grupo 2 de Primera Federación. El conjunto de Paco Jémez, que vio la pasada jornada como el Ceuta conquistaba la primera posición matemática a falta de dos jornadas tras su victoria en Fuenlabrada (1-2), tratará de meter presión y dar caza a un Real Murcia que se enfrenta, también a las 19 horas, al Atlético Sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda. Los ibicencos están, con 59 puntos, uno por debajo de los pimentoneros, que la pasada jornada empataron en casa ante el Antequera, cuarto clasificado con 55 unidades, una más que el Mérida, conjunto que cierra los puestos de play-off de ascenso.

La UD Ibiza intentará acabar con su mala racha fuera del Palladium Can Misses, donde no gana desde el pasado 2 de marzo, precisamente, al Real Murcia. Cuatro encuentros consecutivos en los que ha cosechado dos derrotas (Hércules y Marbella) y dos empates (Algeciras y Recreativo de Huelva) que han dilapidado las opciones de seguir luchando por la primera plaza, la única que otorga el ascenso directo a Segunda División. A falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular, la UD Ibiza tratará por todos los medios de hacerse con una segunda plaza que tiene doble premio: amarrar el factor cancha en todas las eliminatorias del play-off de ascenso y asegurarse el pase en caso de empate en la prórroga de la última ronda, en la que no hay penaltis y pasa el mejor clasificado.

El Atlético de Madrid B, por su parte, tiene este partido marcado en el calendario como una final, ya que se encuentra en séptima posición con 52 puntos, a dos del Mérida, último equipo que ocupa los puestos de play-off. Una victoria del plantel de Fernando Torres, que fue expulsado en el último encuentro y tendrá que ver a sus pupilos desde la grada, le dejaría con opciones de cara a la última jornada, en la que viajará a tierras extremeñas para medirse al Mérida en un partido que puede ser de alto voltaje. El filial colchonero es un equipo temible en el Cerro del Espino, donde lleva nueve partidos sin conocer la derrota con siete victorias y dos empates. Allí no ha conseguido ganar ni Ceuta, que empató a cero, ni Real Murcia, lo que muestra la complicada tarea que afrontan los ibicencos ante un cuadro que se envalentona delante de su afición.

Para este partido, Jémez no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, Gallar, que se lesionó en el encuentro ante el Alcorcón y que estará entre dos y tres semanas de baja. Tampoco entraron en la convocatoria Dauda, que termina de recuperarse de su lesión en el bíceps femoral, y Del Olmo, que no volverá a jugar en lo que resta de temporada. El filial rojiblanco llega con las bajas de Diallo y Martínez, expulsados en el último partido ante el Sevilla B.

Fernando Torres no podrá dirigir hoy a su equipo

El Atlético de Madrid B llega de perder la pasada jornada en un choque frenético en la lucha por el play-off de ascenso ante el Sevilla Atlético, que se impuso a los colchoneros por un gol a cero. En ese partido vio la tarjeta roja Diallo Selu, uno de sus hombres clave en el centro del campo y que no podrá jugar ante la UD Ibiza. Al término del encuentro, fueron también expulsados Fernando Torres y el jugador Dani Martínez, que tampoco podrán ayudar a su equipo.