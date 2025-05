Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza «Tenemos que ir a toda hostia y que no se pare nadie»

El técnico de la UD Ibiza, Paco Jémez, analizó este jueves en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid (sábado, 19 horas, Cerro del Espino) los diferentes temas de actualidad de su equipo, como la clasificación matemática al play-off de ascenso, la vuelta de Davo, o los cuatro partidos consecutivos que el plantel celeste lleva sin conseguir la victoria fuera del Palladium Can Misses.

Importancia del partido del sábado

«Les he dicho a los jugadores que para mí es el partido más importante de la liga porque tenemos una fijación con intentar ser segundos, que es la mejor posición que podemos alcanzar, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos por conseguirlo. Si no somos capaces, pues jugaremos el play-off desde donde estemos, pero entiendo que hay muchas posibilidades de ser segundos si sacamos estos dos partidos adelante. Todo empieza por el sábado, va a ser un gran partido ante un buen rival que también necesita la victoria para conseguir su objetivo. Para mí es el partido más importante desde que yo estoy aquí, estos son los partidos que más me gustan porque son los que ponen a cada uno su sitio y los que demuestran qué tipo de jugador y de entrenador eres. Ya no hay tiempo para el fallo».

Puesta a punto de cara al play-off

«Aquí no hay puesta a punto. Hay que ir toda hostia y que no se pare nadie, no hay tiempo ni para un descanso, ni para nada más. Lo que viene ahora es la parte más importante de la temporada. A mí esto me gusta, dentro de lo que supone mantener el nivel competitivo que nos ha tocado hasta el final de temporada porque creo que nos va a exigir al máximo y es lo que nos vamos a encontrar una vez que acabe la liga regular. No quiero que nadie esté pensando en cosas que tienen que pasar dentro de tres semanas, ahora mismo lo importante es el partido de este fin de semana. Sin eso, el resto no tiene importancia. Ya llegará cuando tenga que llegar cada partido y lo trataremos en función de dónde estemos y del rival que tengamos por delante. Ahora mismo nuestra idea tiene que ser ir a Madrid a ganar. Nos va la liga en eso, porque merece la pena el esfuerzo, no es lo mismo clasificarte segundo, tercero o cuarto. Tenemos la obligación y la idea de que ser segundos puede ser un paso importante para conseguir nuestro objetivo, que es ascender. Mi idea y la de los jugadores está exclusivamente con la vista puesta en la trascendencia tan grande que tiene el partido del sábado».

Últimos cuatro partidos sin ganar fuera de casa

«Puede ser circunstancial, que en un momento dado se estén sacando los partidos de casa y no los de fuera. Nosotros somos en ahora mismo terceros, y eso quiere decir que hemos hecho más cosas bien que mal. Si no, no estaríamos aquí. De hecho, cuando no lo estábamos haciendo bien estábamos en el puesto 12. No comparto otra idea que no sea salir a ganar siempre. No voy a entender nunca a nadie que me dé una explicación lógica de porque ganamos más partidos en casa que fuera, no lo voy a entender, y eso que llevo muchos años en esto. En esta categoría no te encuentras estadios con 50.000, 60.000 o 70.000 personas achuchando, por lo que no hay diferencia en jugar en un sitio o en otro».

Davo, vuelta a la titularidad con gol incluido

«No es solo que esté bien, sino ponerlo bien físicamente para que esté para competir. A pesar de que el otro día hizo un muy buen partido y metió un gol, no está al 100% de sus condiciones físicas todavía. Estos partidos yo creo que le van a venir muy bien para recuperar esa condición física y que podamos verle en su máximo esplendor y con sus condiciones intactas. Pero cuando vienes de una lesión tienes que pagar el peaje y que pasen una, dos o tres semanas para estar en plenitud, porque viene de estar dos meses parado. Estamos muy contentos de que esté de vuelta y de tener una opción más para poder alinear, igual que Dauda, que se está recuperando de su lesión más rápido de lo que pensábamos».

Planteamiento ante el Atlético de Madrid B

«Vamos a ver dos equipos que quieren ganar. Quiero ver un equipo como el que he visto habitualmente en todos los partidos que llevo aquí. Vamos a jugar nuestro fútbol y vamos a respetar muchísimo al rival, porque es un rival que ha demostrado ser muy buen equipo, pero nosotros no tenemos nada que reservar ni nada que esconder. Necesitamos esos tres puntos para luchar por la segunda plaza, y eso nos va a obligar a ganar ante un conjunto que también se juega mucho en este partido».

Lesión de Gallar

«Ayer le hicieron varias pruebas, pero yo no te puedo informar de eso. El club deberá sacar un parte médico en el que se informará de su lesión y de los partidos y las semanas que va a estar de baja».