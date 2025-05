Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: «Soy el único gilipollas que en las ruedas de prensa dice quien va a jugar»

Sin tapujos y sin pelos en la lengua, como es habitual en él. Paco Jémez compareció este jueves en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a la UD Ibiza este sábado ante el Alcorcón (16 horas, Palladium Can Misses). Si el conjunto celeste consigue la victoria y el Sevilla Atlético gana al Atlético de Madrid B, los ibicencos tendrán matemáticamente asegurado el play-off de ascenso, aunque considera que «todos los partidos que quedan son importantes».

Semana de trabajo

«Igual que siempre. Un poco atípica porque tuvimos problemas para volver, nos cancelaron un vuelo, tuvimos que hacer noche en Sevilla y eso nos ha trastocado la semana. Hemos intentado entrenar con mucho cuidado porque la gente llegó muy cansada. Ante el Recre tuvimos un partido de un esfuerzo tremendo y si a eso le sumas el viaje de vuelta tardamos casi 48 horas en poder llegar a casa. Eso genera mucha tensión, mucho estrés, mucho cansancio, por lo cual no pueden descansar. Esta semana la hemos utilizado para meter entrenamientos más cortos u menos intensos para terminar de recuperar a la gente y llegar el sábado frescos y con las ideas claras».

Análisis del Alcorcón

«Ha cambiado muchísimo desde el partido de ida, ha cambiado el contexto del juego, los jugadores, su filosofía y su idea. Es un equipo que intenta jugar más, que está en una situación tranquila, y eso le puede hacer ser más peligroso y tiene algunas opciones de poder pelear por estar arriba, por lo que tenemos que intentar jugar tranquilos. El otro día en Huelva quisimos atacar demasiado rápido, con transiciones muy rápidas, y no nos daba tiempo a llegar al área. Llegábamos al área, pero no teníamos opciones para poder rematar».

Falta de fútbol

«Cuando dije que faltaba fútbol, me refería sobre todo a esa parte de finalizar, de llegar con más gente. El partido se puso complicado, el césped estaba seco, alto, y no supimos interpretar el partido, deberíamos haber sido más prácticos y jugar valones más rápido sobre las bandas para, a partir de ahí, poder atacar. Pero lo que no se nos puede reprochar es el intento, no podemos confundir tener una mala tare con no haberlo intentado. Hay veces que las cosas salen bien y otras que no».

El liderato, imposible

«Si nos hemos dejado tantos puntos contra los equipos de abajo, no podemos ser campeones. Cuando te dejas tantos puntos contra equipos que están en la zona baja, con todo el respeto para ellos, no mereces ser campeón. Sería una injusticia tremenda, hemos sido capaces de competir muy bien, de levantar una situación muy jodida, pero no como para ganarnos la posibilidad de ser campeones».

¿Una final ante el Alcorcón?

«Todos los partidos hasta el final van a ser claves. Ahora mismo, la mejor posición a la que podemos optar es la segunda, y es por lo que vamos a pelear para llegar al play-off en las mejores condiciones posibles. Pero los tres partidos que quedan son trascendentales. Si ganamos al Alcorcón y el Atlético de Madrid B pierde con el Sevilla Atlético aseguraremos matemáticamente el play-off y nos dará cierta tranquilidad, pero el resto de partidos seguirán siendo igual de importantes».

¿Vuelta de Davo a la titularidad?

«No voy a volver a decir absolutamente nada de ningún jugador mío ni de si lo voy a poner de titular o no porque tengo mis razones. Está bien, ha entrenado bien, pero no sé si lo voy a poner o no».

¿Jugará Eugeni?

«No voy a dar pistas. Soy el único gilipollas que en las ruedas de prensa que dice quien va a jugar o no, y luego vamos a otros sitios y a nosotros nos mienten y nos dicen que no van a poner a algún jugador al que luego alinean».

Bajas para el partido del Alcorcón

«Están disponibles los que están disponibles, y los que no, no están. Si sois inteligentes, que yo creo que lo sois, empezaréis a ahorraros preguntas sobre ese tema. No es por nada contra vosotros, ni muchísimo menos».

El momento de la afición

«Cuando cogí el equipo estaba en una situación tremendamente difícil. Hay que valorar lo que han hecho estos jugadores porque han sufrido y peleado mucho. Tienen una predisposición tremenda, y yo eso se lo valoro. Hace cuatro meses no sabíamos si íbamos a estar entre los cinco primeros, es algo que no pensaba nadie. Hay que valorar donde estuvimos, lo que ha sido la primera vuelta del equipo y las cosas que hemos tenido que hacer para poder tener la oportunidad de pelear por el ascenso. Quiero agradecer a mis jugadores y a todos los trabajadores del club el esfuerzo que han hecho, porque estábamos en una situación de mierda y ahora podemos cumplir el objetivo. Me he llevado alguna decepción al salir al campo y ver que había poca gente. Es muy importante que la afición nos apoye, pero tengo la esperanza de ver Can Misses lleno y que la gente nos dé toda la ayuda posible y esté con nosotros».