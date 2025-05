Zarzana, jugador de la UD Ibiza: «Esta categoría es muy jodida»

El extremo de la UD Ibiza, Antonio Zarzana, analizó este miércoles en la rueda de prensa intersemanal el estado del equipo, tercero en la clasificación a tres puntos del líder. El jugador andaluz, que encadena tres titularidades consecutivas, valoró la confianza que ha depositado Paco Jémez en él y las posibilidades que alberga la plantilla en un hipotético play-off de ascenso.

Estado del equipo

«El vestuario está muy motivado. Sabemos que el primer puesto quedó un poco lejos de nuestro alcance, pero estamos mentalizados para sacar adelante los tres partidos que quedan, empezando por el de este sábado. Venimos de hacer una buena semana de entrenamientos y enfocar bien el partido del Alcorcón».

Tres titularidades consecutivas

«Ha sido una temporada complicada a nivel personal por el tema de las lesiones y por no estar contando con minutos, no ha sido fácil. Así que estoy muy agradecido al míster, al cuerpo técnico, a todos mis compañeros. Ahora viene lo más importante de la temporada, empezando por el partido de este sábado, que hay que ganar para sacar los tres puntos».

Pocas ocasiones ante el Recre

«Es verdad que estuvimos un poco espesos en la parte de arriba, no generamos ocasiones y no tuvimos llegadas, pero sabíamos al equipo que nos enfrentábamos, las necesidades que tenía y que nos iba a poner las cosas difíciles, y así fue. A pesar de que no nos salieron las cosas en Huelva, yo creo que el equipo hizo un trabajo descomunal. Y así tiene que ser, cuando los partidos se te atascan, que por trabajo no sea. Sacamos un empate, que fue muy importante. Ahora toca enfocar bien el partido del Alcorcón y conseguir los tres puntos».

Problemas ante los equipos de abajo

«Esta categoría es muy jodida, cualquier equipo te puede hacer daño y te puede ganar. Hay que estar tranquilos porque tenemos que hacer nuestro trabajo siempre, sea con el equipo que sea. El otro día no se pudieron sacar los tres puntos, pero estamos desde el lunes pensando en el Alcorcón, al que tenemos que ganar sí o sí».

¿Dónde se siente más cómodo?

«En cualquiera de las dos bandas me siento cómodo, es verdad que al jugar a pierna cambiada tengo más recursos de salida por dentro y por fuera, y también puedo meterme más hacia el medio, pero si el míster el día de mañana necesita que juegue por izquierda o en otra posición, lo haré encantado».

Pocos balones al espacio

«El perfil de jugadores que tenemos, más técnicos, quieren recibir más balones al pie. Tenemos futbolistas de un nivel espectacular y de muy buen pie, con mucha calidad. Hay ciertas situaciones del partido en las que nos falta un poco más de profundidad, pero no creo que siempre sea así. Hay muchos partidos en los que hemos tenido bastante profundidad y generado muchas ocasiones y mucho peligro, aunque el otro día no fue el caso. Pero creo que tenemos jugadores que pueden darnos esa profundidad y hacer bastante daño».

Pérdida de puntos ante los equipos que se encierran atrás

«Es algo que estamos trabajando. El míster está al tanto de todo lo que nos puede pasar el fin de semana y sabemos que contra los equipos de abajo es más complicado porque sabemos de sus necesidades y que tienen otro estilo de juego que nos pone las cosas más difíciles. A nosotros nos beneficia que el partido se abra y haya espacios, y cuando no los hay sabemos que se va a complicar y va a ser difícil ganar el partido. Pero tenemos que estar tranquilos porque somos un equipo con que llega bastante al área rival y generamos muchas ocasiones de gol, así que cuando un partido se atasca tenemos que tener esa tranquilidad porque las oportunidades van a llegar».

Una final ante el Alcorcón, ¿hay presión?

«Presión para nada, el que tenga presión no se puede dedicar a esto. Nosotros no pensamos más allá del Alcorcón y creo que esa tiene que ser la idea, sacar los tres puntos y ya se verá lo que pase dentro de tres semanas. Lo importante es ir entreno a entreno, partido a partido, sacar todos los puntos posibles en estas tres jornadas y ya veremos lo que sucede en el hipotético play-off».

Diferencias entre jugar por la mañana y por la tarde

«Cuanto más mojado esté el césped, el balón corre más, y eso nosotros lo notamos. La rapidez del balón, el ritmo que le damos al juego… se nota muchísimo. Es verdad que cuando jugamos en campos como el del otro día con el césped más seco, todo se vuelve más lento, y eso a nosotros no nos beneficia. Pero bueno, hay que sacar los partidos cuando el césped está bien y saberlos jugar cuando está mal. Es algo que tenemos que tener en cuenta porque no todos los partidos vamos a jugar aquí en Can Misses».

Racha del Ceuta con 22 jornadas consecutivas sin perder

«El Ceuta está haciendo un gran trabajo, a la vista está. Si está ahí es por algo, han hecho muy bien su trabajo, las oportunidades que han tenido las han sabido aprovechar. Pero nosotros nos tenemos que centrar en el partido de este sábado, que es muy importante para nosotros sacar los tres puntos. Y a partir de ahí, asegurar lo que es nuestro e intentar quedar lo más arriba posible».

Mensaje a la afición

«Lo único que le pido a la afición es que esté con nosotros en los buenos y los malos momentos. Que sepan y entiendan que cuanta más gente haya en Can Misses, más motivación hay para nosotros. No es lo mismo ver el estadio lleno que vacío. Yo, personalmente, cuando veo Can Misses lleno salgo muy motivado al campo y me da un plus y una energía increíble, y a mis compañeros, igual. Ahora que llega el tramo final de la temporada es lo más importante. Invito a que venga todo el mundo, que la gente nos apoye y nos anime. Y, sobre todo, que cuando las cosas se pongan feas también estén ahí para darnos ese plus y esa energía para sacar los partidos adelante».