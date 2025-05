Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: «Tengo que exigirle más a mi equipo»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, afirmó que su equipo «ha competido muy bien y ha hecho un gran esfuerzo en un campo tremendamente difícil» ante el Recreativo de Huelva, aunque les «ha faltado claridad arriba». «No hemos resuelto las situaciones de uno contra uno, no hemos hecho demasiadas ocasiones de gol» declaró el técnico canario, que, a pesar de ello, manifestó que no puede «reprochar nada» a su equipo porque «ha hecho un esfuerzo encomiable», pero declaró que «en aspectos futbolísticos» sus jugadores no han «hecho las cosas bien», por eso no han «marcado ningún gol».

También valoró el estado del césped: «En la primera parte ha llovido, estaba el campo rápido y se podía jugar, pero en la segunda era imposible. El campo estaba un poco alto y seco» algo que sus jugadores «no han sabido interpretar». «El Recre ha sabido mejor leer el partido que nosotros», matizó el técnico de la UD Ibiza, que también hizo autocrítica, valorando que a su equipo le ha «faltado fútbol, sobre todo, de medio campo para arriba», donde ha visto a sus jugadores «demasiado espesos», por lo que «el mejor resultado» que podían sacar «era el empate». «El Recre ha hecho su partido y nos ha puesto las cosas muy difíciles», manifestó Jémez, que no está «contento con el resultado» ante un «rival que ha competido a un nivel muy alto», y finalizó afirmando que tiene que «exigirle más» a su equipo.