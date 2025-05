Empate y gracias de una impotente UD Ibiza

La UD Ibiza sacó su peor versión en Huelva ante el Recreativo, penúltimo clasificado, que tuvo contra las cuerdas al conjunto de Paco Jémez, que realizó uno de los peores partidos de la temporada. Dos equipos con necesidades, pero cuyos objetivos eran muy diferentes: los ibicencos querían amarrar la tercera plaza y meter presión al Murcia, que les aventajaba en un punto, y los andaluces, decimoctavos en la clasificación, necesitaban una victoria para intentar acercarse a la permanencia, de la que estaban a cuatro puntos.

Caye Quintana pudo hacer el primero en el minuto 4 tras ganar la espalda de Unai Medina, pero el delantero mandó el balón fuera en el uno contra uno ante Ramón Juan, que se hizo grande y tapó muy bien la portería. Comenzó avisando con una ocasión clarísima el Decano, que presionaba muy alto la salida de balón de los insulares consciente de que ahí iba a residir una de las claves del partido. La UD Ibiza se sacudió la presión inicial del Recre y se adueñó de la posesión, tratando de mover la pelota rápido para encontrar espacios en la defensa onubense. El conjunto de Paco Jémez se sumaba con muchos hombres al ataque y tanto Unai Medina como Javi Jiménez cogían mucha altura en las situaciones ofensivas para crear superioridad, lo que suponía un riesgo en las transiciones de los andaluces, que tenían la posibilidad de robar y salir con espacio al contragolpe.

La UD Ibiza llevaba el peso del partido y dominaba a su rival, pero eran posesiones estériles, ya que la defensa onubense estaba muy bien plantada sobre el Nuevo Colombino, lo que provocaba que los celestes no llegasen a incomodar a un Gálvez que no tuvo trabajo en todo el partido. Los insulares estaban muy acertados en la presión y no permitían a su rival salir con el balón jugado de atrás, viéndose obligados a abusar de balones largos en los que los isleños tenían toda la ventaja. Pero el Recre esperaba agazapado atrás y saltaba ordenado a la presión cuando los defensas ibicencos conectaban con el centro del campo para intentar robar y pillar a los de Jémez con pocos efectivos atrás. Se llegó a la media hora de juego sin que la UD Ibiza generase ninguna situación clara de peligro, con un Decano que se prodigaba poco en ataque, pero que había contado con la ocasión más clara del partido en las botas de Caye Quintana.

Bebé probó a Gálvez con una falta directa desde la frontal en el 37, pero el portero atrapó el tímido lanzamiento del extremo caboverdiano. El Recre tuvo la réplica con una jugada de estrategia tras una falta, pero Caye Quintana se resbaló cuando se plantaba solo ante Ramón Juan. El Decano creció y se estiró en los últimos minutos de la primera mitad, pero se llegó al descanso con resultado de 0-0 y con una UD Ibiza que, a pesar de dominar la posesión, no había dispuesto de ninguna ocasión clara para adelantarse en el marcador.

Los de Jémez salieron más incisivos en la segunda mitad y se instalaron en campo contrario, tirando la línea defensiva muy arriba para ahogar al Recreativo, que salía con todo al contragolpe. Un estilo de juego sencillo pero efectivo del conjunto de Raúl Galbarro, que se estrenaba como técnico onubense en el Nuevo Colombino tras su debut la pasada jornada en Alcoy. Raúl Navas estuvo a punto de hacer el primero tras un remate de cabeza a la salida de un córner, pero Guillem estuvo providencial para sacar el balón bajo palos cuando la afición onubense celebraba el gol. Esta ocasión hizo crecer al Recre, que se quitó los miedos y se fue a por una dubitativa UD Ibiza a la que le duró poco el fuelle con el que había salido de los vestuarios.

Los minutos pasaban y la UD Ibiza no generaba ninguna ocasión, por lo que Jémez trató de mover la coctelera cambiando a los cuatro hombres de arriba: Bebé y Zarzana, por José Albert y López-Pinto, que tenía una gran oportunidad para reivindicarse, y cinco minutos después retiró a Gallar y Eugeni por Doménech y Davo, que volvía a los terrenos de juego tras nueve partidos lesionado pero al que se le notó la falta de ritmo. Quemaba las naves el equipo celeste que, a base de chispazos, trataba de llegar a la portería de Gálvez, que tuvo una plácida mañana y que no tubo que intervenir en todo el partido, lo que habla del pobre bagaje ofensivo de la UD Ibiza.

Mientras, el Decano seguía avisando, y en el 76' casi anota un golazo por medio de Antonio Domínguez, que vio adelantado a Ramón Juan y probó suerte desde el centro del campo, pero su disparo fue escupido por el poste. Se libró por centímetros el equipo ibicenco, que por ocasiones estaba siendo mucho peor que su rival, al que le faltaba suerte en los metros finales, pero que había tenido las más claras del partido. El Decano reclamó un penalti por una mano de Jiménez dentro del área a diez minutos del final, pero el árbitro, muy bien situado, no vio nada punible.

El Recre llegó mucho mejor al tramo final del partidoy se fue con todo a por la victoria ante una UD Ibiza que se mostró impotente frente al penúltimo clasificado, que olía sangre en su rival y trató por todos los medios de llevarse una victoria que mereció ante un desconocido y apático cuadro pitiuso. El partido terminó con resultado de 0-0, con una UD Ibiza que se sigue dejando puntos ante rivales de abajo y que se queda con 56 unidades, a siete del Ceuta, líder, y empatado con el Murcia, que tendrá que disputar su partido ante el Intercity, colista.