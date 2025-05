El Recreativo de Huelva, próximo escollo de la UD Ibiza

La UD Ibiza afronta este domingo, desde las 12 horas en el estadio Nuevo Colombino, un partido crucial en su lucha por la segunda plaza del Grupo 2 de Primera RFEF. El conjunto que entrena Paco Jémez visita a un necesitado Recreativo de Huelva, que ocupa la decimoctava plaza con 36 puntos, a cuatro de la salvación.

Partido de urgencias con un conjunto local que no gana desde el pasado 6 de abril y que llega a esta cita con dos triunfos en las últimas 14 jornadas, por lo que es una final por su salvación.

Por su parte, la UD Ibiza, tercera con 55 puntos, llega en un buen momento de forma, con dos victorias consecutivas en el Palladium Can Misses ante Sevilla Atlético y Fuenlabrada en las que el plantel de Paco Jémez practicó un gran fútbol que le sirvió para dejar atrás la racha de cinco partidos consecutivos sin conseguir los tres puntos, lo que ha dilapidado prácticamente todas sus opciones de luchar por el liderato.

Además, el Ceuta no baja el pie del acelerador y sigue en un gran estado de forma. Este sábado ganó en un duelo trascendental al Mérida por un gol a cero, por lo que ahora mismo el cuadro ceutí aventaja en ocho puntos a los celestes, a los que visitarán en Ibiza en la última jornada. Parece una quimera poder alcanzar al conjunto de José Juan Romero, que encadena 22 partidos consecutivos sin perder y que no es derrotado en liga desde el pasado 17 de noviembre.

Objetivo, el segundo puesto

Ante las pocas probabilidades de luchar por el liderato, la UD Ibiza debe centrarse en conseguir la segunda posición que ahora mismo ocupa el Real Murcia, que esta jornada visitará al último clasificado, el Intercity. Además, hay un duelo directo en la zona alta de la tabla entre el Antequera, con dos puntos menos que los ibicencos, y el Sevilla Atlético, con 48.

En caso de no alcanzar el liderato, será de suma importancia llegar al play-off de ascenso en segundo lugar, ya que la UD Ibiza tendría el factor campo a su favor en todas las eliminatorias y, además, en caso de empate en la prórroga de la última ronda, al no haber penaltis ascendería el mejor clasificado.

Para el partido de Huelva, Jémez anunció en la rueda de prensa del viernes la vuelta al once inicial de Eugeni, que comenzará de delantero centro en detrimento de Quique, que la pasada jornada no aprovechó la oportunidad que el técnico le dio ante el Fuenlabrada. También vuelve a la convocatoria Davo, que contará con minutos tras nueve partidos sin poder jugar tras romperse su quinto metatarsiano y al que Jémez irá metiendo en dinámica de equipo con el objetivo de que llegue en condiciones óptimas a ese hipotético play off de ascenso.

El Decano despidió la pasada semana a Íñigo Vélez, que había firmado por el cuadro onubense el pasado mes de diciembre. En su lugar, la directiva del Recre confió en Raúl Galbarro, tercer entrenador del Decano en la temporada y que debutó la pasada jornada a domicilio ante el Alcoyano, en un partido que terminó con empate a cero. El nuevo técnico onubense declaró en la previa que «contra la UD Ibiza hay que ganar, es un partido muy importante», y que «esta semana, el cuerpo técnico ha comentado que hacía tiempo que no veía entrenar a ese nivel al equipo» lo que le «empuja a ser positivo de cara a este encuentro».