Paco Jémez, técnico de la UD Ibiza: «Eugeni será el delantero titular ante el Recreativo»

Paco Jémez, técnico de la UD Ibiza, analizó este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Recreativo el estado anímico del club, que llega con la moral alta tras las dos últimas victorias. También habló sobre la situación de algunos jugadores, con un Davo que vuelve a la convocatoria nueve partidos después y un Eugeni que será titular de delantero tras el buen rendimiento ofrecido ante el Fuenlabrada.

Pérdida de puntos ante los rivales de abajo

«Hemos tenido más problemas de los que habrían sido lógicos contra equipos de abajo. Eso no quiere decir que contra equipos de abajo sea más fácil, porque todos nos jugamos muchísimo a estas alturas de la temporada, por lo que todos los partidos son difíciles. Vamos a jugar contra un rival que tiene muchas necesidades, que acaba de cambiar de entrenador y va a intentar sacar esos puntos en su casa, ayudados por su gente. Espero que nosotros volvamos a dar una buena versión y traer los tres puntos, que es lo que necesitamos».

Estado del equipo tras los dos últimos partidos

«El equipo está bien, concentrado y concienciado de lo que viene este domingo y de cuanto dependemos de sacar ese partido adelante, de la necesidad de regresar con una victoria».

Llegar en buen momento al play-off

«Por mi mente solo pasa el partido del Recreativo, y después el de la semana que viene. En el futuro nadie sabe lo que va a ocurrir, lo único que podemos hacer es trabajar día a día y centrarnos en lo más cercano, en lo que se viene, porque nadie sabe en qué puesto vamos a quedar al final de la temporada. Si queremos seguir con posibilidades, tenemos que sacar una victoria el domingo. Sería un error pensar en el play-off porque nuestra atención tiene que estar en lo que tenemos ahora por delante. Ahora estamos en disposición de defender lo que tenemos, que es mejor que lo que teníamos la semana pasada».

Mejorar en defensa y mantener el ritmo en ataque

«Ese es el gran enigma del fútbol, encajar poco a poco y anotar mucho. En eso estamos, creo que somos un equipo que al normalmente no le hacen demasiadas ocasiones. Pero es la consecuencia de nuestra manera de jugar, de tener mucho balón, de jugar mucho en campo contrario. También es verdad que las situaciones que nos crean son situaciones muy peligrosas, de atacarnos con muchos espacios y de nosotros defender con poca gente. Más allá de algunas situaciones de estrategia, como la semana pasada, donde cometimos nosotros algún error que hemos estado analizando para que no nos vuelva a ocurrir. Siempre se puede mejorar, pero estoy contento tanto con los números ofensivos y defensivos del equipo. Hay partidos en los que hemos encajado bastante, pero tenemos tanta capacidad de hacer gol, que son situaciones que podemos arreglar, aunque seguimos trabajando».

Bajas para el domingo

«Vuelve Davo a la convocatoria, aunque no será de la partida. Esta semana ha empezado a trabajar con el grupo, lo que es una gran noticia, y quiero que, poco a poco, coja ese punto de forma. Las bajas serán Mo Dauda, por su lesión en el bíceps femoral, e Iván del Olmo, que tiene un problema en los isquios y está a la espera de una resonancia».

El partido que espera ante el Recre

«El Recre ha cambiado de entrenador la semana pasada. Con el anterior técnico siempre jugaba con cinco defensas, pero con el nuevo, el único partido que ha disputado, el de la pasada jornada ante el Alcoyano, alineó a cuatro defensas, por lo que intuimos que saldrán con cuatro atrás. Del resto, podemos sacar situaciones personales de como son sus jugadores, de como atacan o como defienden, pero en cuanto a estrategia, colocación en el campo y demás, solo tenemos un partido para poder valorar y del que hemos sacado toda la información que hemos podido».

Delantero titular en Huelva

«Hemos estado trabajando con los dos, con Eugeni y con Quique, y al final he llegado a la conclusión de que, con el rival que vamos a tener delante, necesitamos a alguien que sea capaz de darnos algo más que situaciones dentro del área, por lo que jugará Eugeni. Me gustó mucho su segunda parte ante el Fuenlabrada, es un jugador que desde la posición de delantero puede bajar a recibir, tiene un gran disparo con ambas piernas, y eso es algo muy necesario para un delantero. Creo que se puede adaptar bien a esa posición y vamos a ver que tal se desenvuelve de delantero el domingo».

Reconversión de Eugeni a delantero

«No sé si es por casualidad, pero en muchos equipos me ha pasado esto, tener que reconducir a jugadores de una posición a otra que no era la suya. Especialmente en esta, de centrocampista ofensivo a delantero, y normalmente encajan bien. Debo priorizar lo que quiero que el equipo haga en Huelva, y creo que, por lo menos para el inicio, Eugeni nos puede dar ese tipo de cosas que vamos a necesitar para este tipo de partido».

Posibilidad de ser campeones ganando los cuatro partidos que quedan

«Si no ganamos en Huelva vamos a perder todas las opciones, a pesar de que no dependemos de nosotros. Es una oda al optimismo. Cuando no dependes de ti, lo que tienes que hacer es afianzar tu posición. Veníamos de una situación espectacular con siete partidos consecutivos ganando, después perdimos el segundo y el tercer puesto, y ahora lo hemos recuperado. Para mí no hay nada más que los tres puntos del Recre, debemos ir pasito a pasito e intentar mejorar nuestra situación, pero nadie sabe que va a pasar dentro de un mes».