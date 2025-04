UD Ibiza: Un sueño difícil, pero no imposible

Sin margen de error. Así se encuentra la plantilla de la UD Ibiza, que comenzó la temporada con el claro objetivo de llegar a Segunda División por la vía rápida, quedando primera de grupo para ascender directamente y evitar el paso por un play-off a cara de perro que le obligaría a jugar cuatro partidos de infarto en los que una mala tarde mandarían al traste el trabajo de todo el año.

Era una temporada propicia para ello viendo el nivel de la categoría tras los ascensos el pasado verano de Castellón, Córdoba y Málaga. A los mandos de la nave ibicenca comenzó el mallorquinista Pep Lluís Martí, que contaba con la confianza del anterior director deportivo, Juan Giménez. A Martí se le rodeó de un elenco de jugadores llamados a marcar la diferencia con el fichaje estrella de José Naranjo, que terminó siendo un lastre y cuyo contrato fue rescindido en el mercado invernal tras dejar en Ibiza más pena que gloria, como atestiguan sus dos goles y cero asistencias en 17 partidos jugados con la elástica celeste.

El pasado 10 de noviembre, Martí fue cesado del cargo debido a la mala temporada que arrastraba el equipo. El mallorquín dejó a la UD Ibiza en novena posición con 16 puntos en 12 jornadas con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, tres de ellas seguidas, lo que unido a la eliminación en Copa del Rey ante el Conquense propició su despido como preparador celeste.

Para suplir al mallorquín llegó el entrenador más deseado por toda la afición ibicenca: Paco Jémez, en la que sería su segunda etapa como técnico de la UD Ibiza. La llegada del técnico fue acompañada en invierno del aterrizaje de Javi Lara a la dirección deportiva tras su retirada como jugador profesional, y que llegó para sustituir a un Juan Giménez con el crédito agotado tras una temporada y media en la que fue el principal valedor tanto de Guillermo Fernández Romo como del propio Martí, y que no supo confeccionar una plantilla de garantías para lograr el ascenso.

En invierno la UD Ibiza hizo un cambio de cromos: salieron José Naranjo y los cedidos Pau Ferrer y Lass Kourouma para dejar espacio a las llegadas de José Albert, Gori, Iván del Olmo, López-Pinto, Davo y Bebé, fichajes que ilusionaron a la parroquia celeste. El equipo pareció coger la velocidad de crucero con siete triunfos que le auparon hasta el liderato, pero, cuando todo parecía visto para sentencia y mucha gente cantaba el alirón, llegó un bache de resultados que le llevó a estar cinco partidos seguidos sin ganar, consiguiendo dos puntos de 15 posibles que hicieron saltar todas las alarmas.

Pero Jémez supo revertir la situación, y ahora la UD Ibiza ha vuelto a la senda de la victoria ganando consecutivamente a Sevilla Atlético y Fuenlabrada, desplegando un gran juego y maravillando de nuevo a propios y extraños. A falta de cuatro jornadas, el cuadro celeste es tercero con 55 puntos, uno por debajo del Real Murcia y a cinco del líder, el Ceuta, que deberá pasar en el último partido por el Palladium Can Misses.

Un calendario asequible

Los cálculos para la UD Ibiza son claros: ganar los cuatro partidos que quedan y esperar un tropiezo de murcianos y ceutís. Los ibicencos visitan esta semana al Recreativo de Huelva, decimoctavo clasificado, antes de recibir al Alcorcón, duodécimo. Su último desplazamiento será al Cerro del Espino para medirse al Atlético de Madrid B, sexto a cuatro puntos del play-off de ascenso, antes de cerrar la fase regular en casa ante el Ceuta en un partido que puede ser el que decida al líder de la categoría.

El Real Murcia, que tampoco depende de sí mismo, visita esta semana a un desahuciado Intercity que está último, a once puntos de la permanencia con 12 por disputar. Posteriormente, recibirá al Antequera, quinto con tres unidades menos que los murcianos en un duelo directo en el que alguno se dejará puntos, o ambos. Su última salida será a Sanlúcar de Barrameda para medirse a un Atlético Sanluqueño que está decimoséptimo, a un punto de la permanencia y que se está jugando su continuidad en Primera RFEF, por lo que no le pondrá las cosas fáciles. Los de Fran Fernández cerrarán la temporada ante el Algeciras, décimo en la tabla y que previsiblemente no se jugará nada más que el honor en el Estadio Enrique Roca.

Y, por último, el líder, el Ceuta. El equipo de José Juan Romero, que no pierde desde el pasado 17 de noviembre, salvó la difícil papeleta que tenía el pasado fin de semana en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla, que sucumbió por 0-1 en un partido muy trabajado del cuadro africano. Esta jornada recibe al cuarto clasificado, el Mérida, que lleva seis partidos sin perder y podría hacer un favor a la UD Ibiza en caso de rascar algo en el Alfonso Murube. La próxima semana se desplazará de nuevo a tierras madrileñas para medirse a un Fuenlabrada que está un punto por encima del descenso y que es un equipo combativo en el Estadio Fernando Torres. Cerrará la temporada en casa ante el Yeclano, a un punto de la permanencia y que se jugará la vida en Ceuta, y finalizará la fase regular en el Palladium Can Misses en un partido que puede ser no apto para cardiacos.

El objetivo de Paco Jémez y su plantilla está claro: sacar los 12 puntos y esperar que pinchen Ceuta y Murcia para conseguir el billete directo a Segunda División y evitar un play-off de ascenso en el que los ibicencos ya cayeron el año pasado ante el Barça Atlètic. Difícil, sí, pero no imposible.

