Una resiliente UD Ibiza remonta y da esperanza para creer en el liderato

La UD Ibiza no ceja en su empeño de luchar por el liderato y suma una nueva victoria por 2-1 ante el Fuenlabrada, que dio la cara y se adelantó en el marcador. El equipo de Paco Jémez salió obligado a conseguir la victoria tras el triunfo del Ceuta, que venció por la mañana al Real Madrid Castilla por 0-1 en el Estadio Alfredo Di Stéfano abriendo la brecha con el cuadro celeste hasta ocho puntos. Además, el Mérida hizo lo propio con el Antequera, por lo que los ibicencos saltaron al césped del Palladium Can Misses ante el Fuenlabrada en quinto lugar en la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF.

Garrido estrelló un balón en la cruceta antes del minuto de partido en lo que fue una declaración de intenciones del conjunto madrileño, que dio el primer susto a una afición ibicenca que todavía no se había acomodado cuando ya había sufrido el primer sobresalto. El cuadro de Paco Jémez no se amilanó y trató de arrinconar al Fuenla en su campo tratando de buscar espacios a través de largas posesiones para intentar penetrar en la defensa visitante, muy bien plantada sobre el terreno de juego. En el minuto 10, Olabe filtró un balón a Unai Medina y el lateral vasco puso un centro que Mauro se introdujo en su propia portería, pero el árbitro decretó un fuera de juego más que dudoso.

La UD Ibiza llegaba con facilidad a la zona de tres cuartos de campo y movía el balón con mucha fluidez, penetrando con mucho peligro por ambas bandas mientras que el conjunto madrileño se mantenía agazapado atrás tratando de cazar alguna contra con la velocidad de Abde, Cedric y Fer Ruiz. Unai Medina y Javi Jiménez se sumaban al ataque en todas las jugadas insulares, creando una superioridad que obligaba a bajar a los extremos fuenlabreños.

En el 29, el Fuenla asestó el primer golpe en la mandíbula ibicenca. Abde se encontró un rechace dentro del área tras un saque de banda desde el costado derecho, y el ex de la UD Ibiza, que pidió perdón y no celebró el gol, no perdonó en la definición ante Ramón Juan, que nada pudo hacer para evitar el tanto del extremo marroquí. Con muy poco, el conjunto de Diego Nogales se había puesto por deloante ante un conjunto celeste que estaba jugando bien pero que se veía por detrás en el marcador. Ramón Juan evitó el segundo después de que el Fuenla colgase una falta desde el medio campo y Cedric rematase solo desde dentro del área ante la fragilidad defensiva de una UD Ibiza que flaqueaba en las jugadas a balón parado.

Unai Medina, el mejor jugador celeste en la primera mitad, probó suerte en el 40 con un disparo cruzado desde fuera del área que salió a centímetros de la portería de Lucas. En el 45, Guillem dio vida a su equipo tras una falta colgada desde la banda derecha con magia por Gallar, que encontró al central en el segundo palo y puso las tablas justo antes del descanso y hacer justicia con lo visto sobre el terreno de juego. Gol psicológico de la UD Ibiza para llegar al paso por vestuarios tras una buena primera parte del equipo de Jémez con balón, pero al que le lastraron los errores defensivos.

Quique, muy desacertado en la primera mitad, fue sustituido al descanso por Eugeni, que entró al campo de falso nueve. Bebé desató la locura en el 2 de la segunda parte con un latigazo desde su casa que se coló por toda la escuadra de la portería de Lucas, que solo pudo acompañar el balón con la mirada. Para estos menesteres se fichó al extremo caboverdiano, que celebró el gol con mucha rabia. Gallar pudo poner la puntilla tras una gran jugada por banda izquierda de Bebé y Javi Jiménez, pero el mediapunta, solo en el punto de penalti, mandó el balón por encima de la portería del equipo fuenlabreño, al que le sentó el tanto de Bebé como un jarro de agua fría.

Se vieron los mejores minutos de la UD Ibiza tras el segundo tanto, triangulando con mucha fluidez en la zona de tres cuartos y achuchando mucho a la defensa visitante, que solo podía achicar balones y aguantar el vendaval ofensivo de los hombres de Paco Jémez, que supieron jugar con personalidad y carácter, atacando con pausa y metiéndole cloroformo al partido. Zarzana desperdició una ocasión clarísima tras un centro desde la banda izquierda, pero su remate no encontró portería. Los jugadores pitiusos perdonaron a un Fuenlabrada que llegó vivo al tramo final del partido, pero la UD Ibiza supo defender el resultado con el balón y la victoria se quedó en el Palladium Can Misses, que todavía sueña con el liderato.