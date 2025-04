Paco Jémez, técnico de la UD Ibiza: «No voy a estar pendiente de lo que hagan los demás»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, compareció este viernes en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo el próximo domingo (20.30 horas, Palladium Can Misses) ante el Fuenlabrada en el encuentro correspondiente a la jornada 34 del Grupo 2 de Primera RFEF. El técnico hizo un análisis del estado de una plantilla que ha recuperado la alegría y la confianza tras la contundente victoria de la pasada semana ante el Sevilla Atlético, así como la lesión de Davo, la recaída de Dauda y el estado anímico de Javi López-Pinto.

Diez días entre el último y el próximo partido

«Sí, esta semana es tan larga que hemos tenido tiempo para todo, para dar descanso a los jugadores que hasta ahora no habíamos podido darles casi ni dos días, para limpiar la mente, entrenar y preparar el partido. La semana ha sido buena en todos los aspectos».

Prefiere ser el primero en jugar o el último de la liga

«Me gusta que mi equipo alguna vez tenga que jugar sabiendo lo que han hecho los rivales porque eso también te curte, sobre todo cuando sabes que tienes que ganar sí o sí. A los jugadores hay que verlos en todas las posibilidades, y ahora nos toca sudar la gota gorda».

Análisis del Fuenlabrada

«Es un equipo rocoso, duro, jodido, con muy buen estado físico, ganador de duelos. Intentarán plantear su partido en función de eso, por lo que no va a ser un partido fácil ni muchísimo menos. Llevan cuatro partidos sin perder, no se les doblega fácilmente. Espero que tengamos una buena versión nuestra, porque estoy convencido de que si nosotros estamos en una muy buena versión tendremos posibilidades de ganar este partido. Necesitaremos llevar el partido a donde nos interesa».

Posibilidad de ser campeones ganando los partidos que quedan

«No dependemos de nosotros para eso, tenemos que intentar defender lo que tenemos, y a partir de ahí veremos qué pasa. No voy a estar pendiente de los demás, tenemos que hacer nuestro trabajo y ver si a partir de ahí podemos tener alguna posibilidad. El Ceuta nos saca cinco puntos y es el único que depende de sí mismo, por lo que no quiero que nadie se obsesione mirando el primer puesto. Ahora no estamos en disposición de eso, nosotros estuvimos en esa situación y la perdimos, por lo que ahora nos toca defender lo que tenemos».

Diferencias entre jugar con tres o cuatro defensas

«Vamos a seguir con nuestro planteamiento general, no creo que tengamos que hacer ningún cambio estructural para este partido. Lo que tenemos que saber es interpretar bien el juego, seguir con la dinámica del Sevilla Atlético y sacar la mejor versión de cada uno. Tenemos que meter al Fuenlabrada mucho tiempo en su campo y en su área para a partir de ahí intentar sacar un resultado positivo. Porque tiene gente con talento cuando va para arriba y tiene gente que sabe combinar. Es un equipo que tiene sus argumentos ofensivos y tendremos que tener mucho cuidado».

Estado del equipo tras la última victoria

«La victoria sobre todo trae alegría. Cuando viene una racha mala, como la que teníamos nosotros, un triunfo como el del otro día ante un equipo que llegaba muy bien alegra a cualquiera, a mí, a los jugadores… Necesitábamos ese partido que nos diera otra vez esa confianza y que nos hiciera darnos cuenta de que cuando estamos en nuestra mejor versión, somos un equipo importante. Pero también tenemos que darnos cuenta de que no somos tan buenos como para que, si no estamos en nuestra mejor versión, podemos competir con los de arriba. Eso lo pueden hacer muy pocos equipos y en muy pocas categorías. Ese partido nos tiene que servir para eso, para volver a sacar conclusiones de lo que somos cuando somos capaces de hacer las cosas bien».

Menos importancia de López-Pinto

«Es verdad que en estos tres últimos partidos ha jugado menos. Tiene muy buena actitud, es optimista y sé que ahora estará jodido, pero todo depende de él. Yo intento poner a los que creo que mejor están hoy, pero a lo mejor mañana cambio de opinión porque veo a otros que pueden estar mejor. Esto es muy cambiante. De todas formas, aunque López-Pinto no salga de inicio, cuando salga nos tiene que dar cosas importantes. Tiene que centrarse y aprovechar esos minutos, que sean buenos para él y para el equipo».

El estado de Davo

«Ya va tocando balón, corriendo... Espero que la semana que viene pueda empezar a hacer alguna cosa con el equipo. Pero bueno, ahora hay que acondicionarlo, ha estado casi dos meses parado y va a necesitar un poco más de tiempo para coger confianza. Todavía no le pega fuerte al balón, no tiene situaciones de entrenamiento con compañeros donde le puedan pisar. Vamos todo lo rápido que podemos pero sin tomar ningún riesgo».

Lesión de Mo Dauda

«El otro día sintió un pinchazo en el bíceps femoral y hemos visto que tiene una lesión importante. Va a estar mínimo seis semanas de baja, por lo que ya no jugará ningún partido de liga. Si jugamos el play-off de ascenso y llegamos hasta el final, puede que llegue a ese tramo final de la temporada».

Diferencia entre jugar de día o de noche

«Hay una diferencia abismal, que es el estado del campo. A nosotros, por nuestra forma de jugar, nos viene mejor jugar por la noche, ya que riegas el campo, se mantiene rápido y el balón corre, así que nos sentimos más cómodos. Sin embargo, cuando te toca de día da igual que lo riegues porque se pone tremendamente lento».