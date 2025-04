UD Ibiza: un bache en el peor momento

Temporada de altibajos. Eso es lo que están teniendo todos los aficionados de la UD Ibiza este año, y la mejor manera de explicarlo son los últimos once partidos del equipo. Hace apenas un mes, la escuadra de Paco Jémez se metió en los libros de historia de la entidad al conseguir la mejor racha de victorias (siete) en sus diez años, provocando la euforia de una hinchada a la que se le ha bajado la inyección de moral con los últimos cuatro encuentros, en los que la plantilla ha sufrido un decepcionante bajón que le ha hecho cosechar dos empates y dos derrotas.

A pesar de registrar una de las mejores entradas de la temporada con 3.519 espectadores, la UD Ibiza no pudo el pasado domingo con un aguerrido Real Madrid Castilla que agudizó la crisis del cuadro de Paco Jémez. Además, los tres rivales directos de los celestes (Ceuta, Antequera y Real Murcia) hicieron los deberes y vencieron sus partidos, dejando a los insulares en cuarta posición con 49 puntos, a cuatro del líder, el Ceuta, que este sábado se batirá el cobre a domicilio en un duelo de alto voltaje ante el Real Murcia. Los ibicencos no consiguieron generar en una estéril primera mitad a la organizada defensa del plantel merengue, que en la segunda parte sufrió lo indecible para amarrar un punto de Ibiza y al que le salvó el principal problema de los insulares en estos últimos partidos: la falta de acierto de cara a gol.

La lesión de Davo está lastrando a un equipo que ve cómo sus tres hombres de arriba (Bebé, Gallar y López-Pinto) han bajado su rendimiento. Además, Mo Dauda, que está haciendo las labores de delantero centro hasta que vuelva el killer de Redondela, no es el mismo desde su lesión ante el Antequera, sumando un solo gol en sus últimas cinco titularidades y fallando ocasiones muy claras ante Hércules y Real Madrid Castilla. Bagaje muy pobre para ser la referencia en ataque de un equipo que aspira a ser campeón. Además, los pitiusos ven como los rivales de atrás vienen pisando fuerte, teniendo la sexta plaza, la primera que te deja fuera del play-off de ascenso, a cuatro puntos, los mismos que le separan del liderato.

Otro de los problemas que azotan a la UD Ibiza es la falta de claridad a la hora de sacar el balón desde atrás, lo que conlleva a tener pérdidas de balón en zonas muy peligrosas y que se pagan muy caro ante rivales de entidad. Como dijo Bebé la semana pasada en la rueda de prensa intersemanal, los rivales tienen estudiados al equipo de Paco Jémez y son conscientes de la necesidad de robar arriba ante un conjunto que acumula muchos hombres por delante del balón y en campo contrario. También quedan señalados los jugadores de un banquillo que no está aportando nada. Quique González, con dos goles en toda la temporada y que no ve puerta desde el pasado 22 de diciembre, ni está ni se le espera, y los fichajes invernales de Gori, que el domingo falló un gol cantado, Del Olmo y José Albert, no están dando el rendimiento que se les suponía al llegar a la isla.

Los precios del pack para los cuatro partidos restantes / UD Ibiza

Un Can Misses lleno

La UD Ibiza sacó ayer una promoción para acompañantes de abonados que quieran asistir a los últimos cuatro partidos en casa (Sevilla Atlético, Fuenlabrada, Alcorcón y Ceuta) con el objetivo de llenar el estadio y que la grada sea el jugador número 12 en el tramo decisivo de la temporada. Los aficionados que quieran asistir a estos encuentros deberán presentar un carnet o autorización de un abonado, y tendrán un descuento de un 50% en la adquisición del pack, con precios que oscilan entre 20 y 80 euros. Esta promoción estará disponible hasta el 18 de abril, el día del duelo ante el filial hispalense. Porque la unión hace la fuerza y la UD Ibiza necesita más que nunca de su afición para dar el do de pecho en las siete finales que quedan por delante para tratar de sacar el máximo número de puntos que le lleve en volandas hacia Segunda División.

