La UD Ibiza se estrella con el Real Madrid Castilla y suma cuatro jornadas sin ganar

La UD Ibiza ha firmado un empate sin goles este domingo frente al Real Madrid Castilla en un encuentro donde los ibicencos merecieron ganar en la segunda mitad, y encadena cuatro jornadas sin conocer la victoria. El equipo de Paco Jémez ha tenido muchos problemas para generar peligro en la primera mitad ante un buen filial madridista, y ha perdonado a su rival en la recta final del encuentro cediendo dos nuevos puntos respecto a su rivales en la carrera por el ascenso directo. Con este resultado, la escuadra celeste se queda a cuatro puntos del líder Ceuta.

El partido arrancó con intensidad en la presión por parte de ambos equipos, que no eludieron la lucha y buscaron hacer daño a base de juego combinativo. Aunque la UD Ibiza fue apoderándose de la iniciativa, el madridista Víctor Muñoz causó problemas por el costado zurdo con su velocidad por banda, mientras que Bebé monopolizó el peligro de los celestes en los primeros minutos de juego. Sin embargo, el portugués se fue evaporando ante el férreo marcaje doble propuesto por Raúl González.

Eugeni, que repitió en la línea medular junto a Jesús Álvarez tras recuperarse de sus molestias físicas, se reivindicó en los albores del encuentro con dos buenas actuaciones defensivas. Cumplido el cuarto de hora inicial llegaron las dos primeras ocasiones de entidad para el equipo de Paco Jémez; primero con un remate de Mo Dauda que detuvo De Luis y después con una buena maniobra dentro del área de Álex Gallar que frenó 'in extremis' la ordenada zaga merengue.

El conjunto ibicenco trataba de imponerse por el control del partido, pero no era capaz de encontrar fisuras en un Castilla disciplinado que replegaba bien y salía con peligro a la contra. En el minuto 32, Youssef protagonizó la priemra gran ocasión para los de Raúl, pero su disparo cruzado lo taponó por bajo Ramón Juan con una excelente intervención. En los minutos siguientes el filial blanco mantuvo el acoso y tuvo opciones de abrir el marcador ante un Ibiza con problemas para generar fútbol y llegar al área rival. La formación ibicenca se marchó a vestuarios con muchas dudas y deberes de cara a la segunda mitad.

Segunda parte

Paco Jémez hizo un importante movimiento táctico en el descanso sentando a López-Pinto y dando entrada a Monjonell para cambiar a una defensa de tres, dejando como carrileros a Javi Jiménez y David Astals. A Bebé lo metió como segundo delantero con Mo Dauda, dibujando sobre el césped una formación de 1-3-5-2.

Al equipo ibicenco le sentó bien la variante táctica y metió en su campo al filial madridista tras el paso por vestuarios. En el minuto 52, Bebé sacó uno de sus latigazos rasos junto al poste tras el saque de un córner, pero el disparo no encontró portería. Las sensaciones habían mejorado aunque el Castilla, minutos después, tuvo dos opciones claras a balón parado que no lograron definir sus hombres altos. Para el minuto 60 los de Raúl González habían recuperado su presión y equilibrado la contienda, aunque en cualquier acción aislada podía desnivelarse la balanza. Por ejemplo, tras dos saques de esquina para el bando local llegó una contra clarísima de Gonzalo que no fue capaz de culminar. En medio del intercambio de golpe, Paco Jémez movió la coctelera dando entrada a Gori y Del Olmo por Jesús Álvarez y Álex Gallar. Toque de atención para el mediapunta catalán.

En el 68' desperdició una gran opción Mo Dauda tras recibir dentro del área una asistencia de Bebé, y a continuación Astals se marchó de tres rivales para poner un centro medido que no halló rematador. La UD Ibiza mantuvo el pie en el acelerador y encontró espacios combinando con ritmo. Así llegaron una nueva opción para Eugeni desde fuera del área y un centro-chut de Astals que se estrelló en la escuadra y no logró embocar Mo Dauda en boca de gol (min. 72).

En un contraataque la tuvo el filial del Madrid, con un potente disparo ajustado de Ruiz que despejaron entre Ramón Juan y el poste. El partido estaba vivo. Jémez, con 15 minutos por delante, metió a Zarzana por Javi Jiménez. Podía pasar de todo en Can Misses. Pero hasta el minuto 90 no llegó otra oportunidad inmejorable para inaugurar el marcador. Medina robó un balón, Bebé conectó con Mo Dauda y este filtró para la llegada de Gori, cuyo remate de primeras se marchó fuera de los tres palos. Y a continuación el propio Gori dio una gran asistencia a Mo Dauda al espacio pero el ghanés llegó muy forzado y se topó con De Luis. Con un Ibiza superior pero sin claridad en ataque acabó el encuentro en el coliseo celeste.