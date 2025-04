Paco Jémez insiste a los árbitros: "El 'fair-play' es una mierda, esto está lleno de tramposos"

Paco Jémez no se mordió la lengua en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará este domingo a la UD Ibiza y al Real Madrid Castilla (Palladium Can Misses, 12 horas). El técnico celeste aprovechó su comparecencia para volver a lanzar una dura crítica contra las pérdidas deliberadas de tiempo y la permisividad arbitral. En un discurso encendido y sincero, Jémez cargó contra los equipos que recurren a artimañas para frenar el ritmo de los partidos, pero también contra un sistema que, a su juicio, no hace nada por evitarlo.

“Lo que más me cabrea es que un equipo que quiere ganar no tiene ni tiempo ni ritmo de juego, sobre todo en los minutos finales, para poder hacerlo”, lamentó el entrenador. “Muchas veces te dicen que si se pierde tiempo se compensa, pero casi nunca se compensa el tiempo que se pierde”.

Jémez denunció la falta de firmeza de los colegiados a la hora de aplicar el reglamento. “Hay muchas situaciones del juego que no entiendo. No puede ser que todos los partidos acabemos con 3, 4 o 5 tarjetas y que el equipo rival no reciba las mismas, cuando no somos más agresivos ni hacemos más faltas que ellos”, aseguró.

El técnico fue más allá en su crítica: “Nos estamos jugando todos mucho. Lo que no puede ser es que llegues al final de un partido con la necesidad de ganar y ni siquiera se te permita porque no hay ritmo. Se para por una cosa, por otra, y los árbitros están como si los hubiera puesto el Ayuntamiento”.

Una de las reflexiones más contundentes la reservó para el tan manido concepto del juego limpio: “Luego se les llena la boca con el fair play. Qué bonito el fair play. El fair play es una mierda. Aquí no lo hace nadie. El fútbol está lleno de tramposos y no hay reglas que los penalicen”.

Para el técnico de la UD Ibiza, la permisividad acaba premiando al que actúa con picardía: “Si veo que simulo y no me sacan tarjeta; si me tiro y paran el partido, y eso me beneficia, pues lo voy a hacer. Pero no es leal. No es justo. No es fair play”.

Jémez ilustró con ironía el sinsentido de algunas situaciones vividas en el terreno de juego: “Nos hemos enfrentado a equipos que en el minuto cuatro, en el primer saque de puerta, ya tenían al portero bebiendo agua detrás de la portería. ¡Minuto cuatro! ¡Y lo hicieron todo el partido!”.

Crítica a la falta de rigor arbitral

El entrenador pidió más rigor a los colegiados: “No he visto a nadie pitar un libre indirecto porque un portero se pase de los seis segundos. Y hay porteros que tardan hasta trece. ¿A quién estamos beneficiando? ¿Al que quiere jugar o al que quiere perder tiempo?”.

Jémez tiró de sarcasmo para denunciar situaciones surrealistas: “Tengo una anécdota de un córner en el que se cayeron cuatro jugadores a la vez por calambres. ¡Cuatro! ¿Sabes la probabilidad de eso? Una entre diez mil millones. Pero claro, lo hacen porque saben que el árbitro va a parar el juego”.

Valoración del equipo y del próximo rival

Más allá de su discurso crítico, el técnico también valoró el momento actual de su equipo y analizó al próximo rival. Sobre la derrota ante el Hércules, se mostró satisfecho con el rendimiento: “Hicimos un partido para ganar. Tuvimos muchísimas ocasiones, ellos nos tiraron tres veces y marcaron. Estoy cabreado por perder, pero si tengo que caer, que sea jugando así. Generamos más, fuimos mejores en todas las facetas. Prefiero perder así a ganar sin merecerlo”.

Sobre el Real Madrid Castilla, Jémez fue claro: “No son un equipo de encerrarse. Ni su entrenador ni el club tienen esa mentalidad. Es un equipo alegre, técnico, peligroso, que juega bien. Si les dejamos pensar, nos pueden hacer daño”.

El técnico adelantó que apostará por tres centrocampistas, que David Astalas será titular en el lateral derecho y que Jesús Álvarez será duda hasta última hora. “Mañana le haremos una prueba. Dependerá de sus sensaciones. Si no lo veo bien, no lo voy a forzar”. También explicó que la lesión de Davo con una fratura en el dedo de un pie va para largo. El delantero ya ha dejado las muletas pero todavía no ha comenzado a trotar, por lo que no espera que esté disponible en las próximas semanas.

En cuanto al rendimiento de los jugadores desde el banquillo, defendió su trabajo pese a la falta de gol: “No todo el que sale del banquillo tiene que meter un gol para ser útil. Lo importante es que no bajemos el nivel cuando hay cambios. Y eso lo estamos consiguiendo”.

La UD Ibiza afronta el choque con la urgencia de reencontrarse con la victoria tras sumar solo un punto en los últimos tres encuentros y ceder el liderato.