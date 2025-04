Bebé, jugador de la UD Ibiza: «Siento que vamos a ser campeones porque sé el equipo que somos »

Bebé, uno de los fichajes más mediáticos e ilusionantes de la UD Ibiza en los últimos tiempos, analizó este jueves en la rueda de prensa intersemanal los diferentes temas de actualidad de la plantilla, que se encuentra en un pequeño bache tras tres partidos consecutivos sin ganar.

Como se encuentra tras no entrenar durante la semana

«Estoy bien, es más un poco el control de carga de partidos y tal. Estoy tranquilo, trabajo en el gimnasio y me estoy recuperando para estar a tope el domingo».

Bache del equipo

«Hemos estado ocho partidos sin perder. Ahora parece que todo está mal, pero el fútbol es así, no puedes ganar siempre. El equipo está bien, estamos tranquilos, entrenando bien, preparando bien los partidos que quedan, pero pensando en el Real Madrid Castilla, nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo que es trabajar bien, llegar el domingo y ganar. Quedan ocho partidos y tenemos ambición y el objetivo de quedar campeones».

Derrota ante el Hércules

«En la primera parte pudimos rematar el partido, pero no lo conseguimos y acabamos perdiendo. Pero hemos hecho borrón y cuenta nueva, estamos pensando en el domingo, que tenemos que ganar sí o sí para volver a la senda de la victoria y recuperar la confianza. Debemos volver a ganar, eso es lo más importante».

Falta de acierto de cara a gol

«Los equipos que menos esperamos que nos van a ganar son los de abajo. Por su situación en la clasificación puedes pensar que son fáciles, pero no. Hemos perdido puntos con los que están abajo, ahora todos se están jugando mucho y eso se nota en el campo. Contra los de la zona alta hemos jugado bien y hemos ganado. Estamos tirando mucho a puerta y generando muchas ocasiones, pero hay veces que estás acertado y otras que no. Lo que no podemos es dejar de crear tantas ocasiones de gol porque esa es nuestra esencia, generar y atacar. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar ese acierto, empezando por el domingo».

Su rendimiento desde que llegó a Ibiza y si confía en quedar campeón

«Yo me siento muy bien, estoy muy feliz. Las cosas están yendo bien, pero espero que vayan mejor. Creo que tengo mucho para dar, quedan ocho partidos y siento que estoy en un momento bueno. Pienso que vamos a ser campeones, que vamos a subir como primeros y no tengo dudas porque sé el equipo que somos, el entrenador que tengo y el trabajo que estamos haciendo. Confío plenamente en todos y mi mentalidad es la misma a pesar de estos últimos partidos. Dependemos de nosotros, no tenemos que estar preocupados, debemos ir pensando partido a partido y ver lo que ocurrirá».

Como lleva pasar de la euforia a la decepción de los últimos partidos

«Creo que no tenemos que tener presión, son cosas que pasan. Tenemos que seguir trabajando con la misma mentalidad. Lo que cambió es que antes estábamos un poco más acertados y ahora la verdad es que no lo estamos. Además, los equipos también nos empiezan a estudiar más, a mí ya me cubren más, saben cómo jugamos… Están mejor preparados cuando se enfrentan a nosotros».

El Real Madrid Castilla no pierde desde el 22 de diciembre

«Son un equipo joven, que defiende bien, transitan muy bien a la contra y arriba tienen jugadores muy rápidos. Pero jugamos en casa, somos favoritos, tenemos un equipo con más experiencia y debemos y demostrarle a Madrid que somos el Ibiza, un equipo que quiere subir, que está con ganas y que les va a poner las cosas complicadas el domingo».

Sacrificio en defensa de los hombres de arriba

«Sí, defender no es mi fuerte, pero el míster nos pide un esfuerzo en este aspecto. Con nuestra filosofía de juego tenemos que presionar todos, cuando uno no presiona bien o se queda descolgado el equipo lo nota mucho. Jémez a mí me pide mucho, me chilla en los entrenamientos, pero es algo bueno, ya que me hace ser mejor jugador, ya qye te hace estar activo y pendiente todo el rato, porque si desconectas, no juegas».

El partido del domingo, ¿una final?

«Nosotros no estamos pensando en ese aspecto, pensamos en ganar el domingo y la próxima semana para volver a estar primeros en la tabla. No pensamos en perder y estar a cinco puntos del Ceuta, nuestra mentalidad es la contraria, en ganar al Real Madrid Castilla y al Marbella para volver a ser líderes».