Paco Jémez, tras la derrota de la UD Ibiza: "Cuando más necesitábamos demostrar quiénes somos, menos lo hemos hecho"

La UD Ibiza sigue sin encontrar la regularidad y su derrota en el Rico Pérez ante el Hércules (3-2) ha supuesto un duro golpe para sus aspiraciones. Los celestes, que se adelantaron en dos ocasiones en el marcador, no supieron gestionar su ventaja y cedieron ante un conjunto alicantino que supo aprovechar los errores ibicencos.

Tras el encuentro, Paco Jémez no ocultó su decepción en rueda de prensa. "Hemos tenido muchas alternativas y ocasiones claras de gol, pero no hemos sabido materializarlas", lamentó el técnico. "Cuando más necesitábamos demostrar el tipo de equipo que somos, menos lo hemos hecho. Hemos perdido el balón con demasiada facilidad y, en los momentos clave, no hemos tenido la tranquilidad necesaria".

El entrenador celeste también criticó la gestión del tiempo de juego y el arbitraje. "Me da pena que el fútbol se convierta en esto. Cuando un equipo decide que ya no se juega más, es muy difícil competir. Los árbitros deberían ayudar a que se favorezca más al que quiere jugar y no al infractor", denunció Jémez, apuntando a las continuas interrupciones del partido.

Pese a la derrota, el técnico reconoció el mérito del rival: "El Hércules se ha aprovechado de nuestros errores y nos ha ganado porque hoy ha sido mejor. Aun así, fallamos ocasiones muy claras que deberíamos haber resuelto mejor". La UD Ibiza, que ha perdido el liderato, deberá reaccionar cuanto antes para no comprometer su objetivo del ascenso.