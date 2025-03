Paco Jémez, tras la derrota de la UD Ibiza: "Si dejamos que nos haga daño, nos costará caro"

La UD Ibiza sufrió un inesperado tropiezo en Can Misses al caer por 0-2 ante el Intercity, colista del Grupo 2 de Primera RFEF. El equipo dirigido por Paco Jémez, líder de la categoría, desaprovechó una gran oportunidad para aumentar su ventaja en la clasificación. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico analizó la derrota con autocrítica, pero sin dramatismos.

"Teníamos una oportunidad importante para meter puntos a los de atrás. Hemos creado y generado, tuvimos ocasiones claras, pero cuando no marcas tienes que tener mucho cuidado. Cualquier error o incidente se convierte en una ventaja muy grande para el rival", afirmó Jémez, lamentando la falta de acierto de su equipo.

El partido cambió radicalmente con la expulsión de Monjo, que dejó a los locales con uno menos. "Sin la expulsión, en el peor de los casos, el partido tendría que haber acabado 0-0. Pero con uno menos y la sensación de que habíamos merecido más, luego con sus goles a la desesperada se nos hizo más complicado", analizó el entrenador.

Sin dramatismos

A pesar de la derrota, Jémez insistió en que su equipo sigue generando oportunidades, aunque le falta eficacia en los últimos metros. "Mientras sigamos creando ocasiones, no me parece un problema. Pero en estos dos últimos partidos no hemos tenido tanta facilidad para marcar. Hay que seguir trabajando y que la gente se sienta cómoda de cara a gol", apuntó.

El técnico también reconoció que la expulsión trastocó sus planes. "El partido estaba muy controlado hasta la expulsión. Iba a hacer cambios ofensivos, pero con la roja todo cambió. Podría haber tomado otras decisiones, pero no sé si hubiéramos conseguido algo distinto. Si hubiera tenido otro delantero, no me habría pensado cambiar a Quique", explicó.

Sobre la acción que dejó a su equipo con diez, Jémez fue claro: "Hay jugadas en las que si te sacan la segunda amarilla, se entiende porque hay peligro, como en Algeciras. Pero la de hoy nos la podríamos haber ahorrado. No había un peligro inminente y se podía gestionar de otra manera".

Por último, el entrenador del Ibiza insistió en que la derrota no debe afectar al equipo. "Seguimos siendo líderes. No necesitamos motivación extra. Es cierto que hemos perdido una oportunidad, pero si este partido nos hace daño, nos costará caro. La competición va de afrontar situaciones inesperadas, de tragarte estos momentos. Ese es el verdadero competidor", concluyó.