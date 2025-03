Paco Jémez reclama a los árbitros que eviten las pérdidas de tiempo: "Nos estamos cargando el fútbol"

La UD Ibiza encara la recta final de la temporada como líder del Grupo 2 de Primera RFEF y este domingo recibe en el estadio Palladium Can Misses al colista, el Intercity. A pesar de la diferencia en la clasificación, el entrenador celeste, Paco Jémez, ha querido recalcar en rueda de prensa que no hay partidos sencillos y que el rival llegará con la necesidad de sumar puntos para salir del descenso. Además, hizo público su malestar respecto a que los colegiados permitan las pérdidas de tiempo constantes de los equipos que quieren defender un marcador.

"No hay partidos fáciles"

“La facilidad que pueda tener un partido depende mucho de lo que nosotros hagamos. Yo siempre les digo a los jugadores que normalmente los puntos se te van contra los equipos que menos esperas. No por relajación, sino porque en esta fase todos los equipos se juegan mucho”, explicó el técnico. “Los que están abajo también tienen sus armas y muchas veces son los rivales más complicados”, agregó.

El equipo ibicenco viene de un empate que rompió su buena dinámica de victorias, pero Jémez asegura que la moral sigue intacta: “El estado de ánimo sigue siendo fantástico y positivo. Seguimos estando donde queremos estar. Ahora hay que apretar porque llegan los partidos decisivos y los errores cuestan más caro”.

La clave: abrir pronto el marcador

Jémez también analizó la importancia de "abrir la lata" pronto para evitar sorpresas ante equipos que suelen cerrarse atrás: “Muchos rivales vienen a defender y a aprovechar cualquier error. Si abrimos el marcador pronto, les obligamos a cambiar su plan. Nosotros estamos generando ocasiones, pero también hay días en los que el gol no llega, algo que nos puede pasar a cualquiera”.

Crítica a las pérdidas de tiempo

El entrenador también mostró su frustración por las constantes interrupciones en los partidos: “Es imposible cogerle ritmo a un partido con tantas pausas. Los árbitros no hacen nada por evitarlo y eso perjudica a los equipos que queremos jugar. Me gustaría que se publicaran los tiempos efectivos de juego, porque deben ser muy bajos”. El técnico celeste considera que "para un equipo que quiere ganar, que quiere ir al ataque y que necesita marcar, el partido se pone el doble de complicado" con tantas interrupciones.

"Yo entiendo que un equipo que quiere sacar un resultado intente utilizar todas las artimañas posibles para hacerlo, pero el que no lo puede permitir es el árbitro. No se puede perder tanto tiempo, no se puede parar tanto un partido, no puede haber tantas interrupciones. Es que de verdad que nos vamos a cargar esto, nos lo vamos a cargar", lamentó.

Confianza en Quique y alegría por Bebé

En cuanto a la alineación, Jémez confirmó que Quique será titular este domingo ante las bajas de Davo por lesión y Mo Dauda por sanción: “Si está aquí es porque puede aportar cosas al equipo. Va a ser nuestro delantero”. Además, bromeó sobre la no convocatoria de Bebé con Cabo Verde: “Estoy encantado de que no lo hayan llamado. Está muy mal, está horrible, no lo llevéis”, dijo con ironía.

La UD Ibiza, que también pierde a Guillem por acumulación de amarillas y a Jesús Álvarez por unas molestias físicas, buscará este domingo consolidar su liderato y sumar tres puntos clave ante un Intercity que peleará por su supervivencia en la categoría.